Guingamp et Caen partagent les points

Guingamp (4-2-3-1) : Basilio - Ndembe, Niakaté, Sorbon, Mellot - Romao, Fofana (Pierrot, 61e) - Rodelin (Ntep, 62e (Pelé, 79e), Livolant (Phaeton, 61e), M'Changama - A.Gomis. Entraîneur: Frédéric Bompard.



Caen (3-4-2-1) : Péan - Vandermersch, Oniangué, Beka Beka - Yago, Deminguet, Lepenant (A.Traoré, 89e), Gonçalves - Gioacchini (Nsona, 89e), Court - A.Mendy (Jeannot, 80e). Entraîneur: Pascal Dupraz.

Voilà typiquement le genre de match au terme duquel on se dit que le match nul. C'est pourtant bien d'un petit point dont Guingampais et Caennais devront se contenter en ce lundi soir. Un point qui, néanmoins, et au vu de la physionomie de la rencontre, ravira plutôt l'EAG, mené de deux buts à l'heure de jeu, qu'un Stade Malherbe qui a clairement laissé filer des points.De fait, tout a bien commencé pour Caen, 12au coup d'envoi. Titulaire en tant que point central d'une défense à trois, Prince Oniangué s'est retrouvé à la retombée d'un corner frappé par Jessy Deminguet pour ouvrir le score. L'ancien capitaine normand n'avait plus marqué depuis... le 22 février 2020, soit un an tout pile. En totale maîtrise en première période, Caen revient en seconde période avec les mêmes intentions. Passé par l'EAG lors de la saison 2016-2017, Alexandre Mendy plante un coup de couteau dans le dos de son ancien club grâce à une frappe déviée qui trompe Enzo BasilioLa guigne semble toucher les Guingampais lorsque Guessouma Fofana voit le poteau repousser sa tête sur corner (60). Dès lors, Frédéric Bompard opte pour un triple changement avec les entrées de Frantdzy Pierrot, Paul-Georges Ntep et Matthias Phaeton. Un coup tactique payant : d'un habile centre, Ntep sert Pierrot pour la réduction de l'écart. Le match change de dynamique, et Guingamp recolle au score grâce à un but de Sikou Niakaté à la suite d'un coup franc de Youssouf M'Changama, prolongé de la tête par Jacques-Alaixys Romao. Caen subit les assauts bretons et se retrouve même sauvé par un double arrêt de Sullivan Péan devant Pierrot puis Phaeton (75). Dans les arrêts de jeu, Phaeton voit sa dernière cartouche détournée par un Péan déterminant (90+4).Guingamp manque l'occasion de se donner un peu d'air, et reste 17, à deux points de Chambly, barragiste. De son côté, Caen grappille deux places au classement, mais peut clairement regretter ces deux points perdus.