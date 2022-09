Sergei Palkin, directeur général du Shakhtar, tacle la FIFA et Infantino

BG

Un nouveau membre du fan club de Gianni Infantino.Sergei Palkin, le directeur général du Shakhtar Donetsk, s'en est pris à la FIFA et plus particulièrement à son président, dans les colonnes de The Athletic . Il est même remonté plus loin, à l'époque de la tenue du Mondial 2018 en Russie, après l'invasion de la Crimée :Le DG du club ukrainien a également évoqué l'accord (encore actif) de diffusion passé entre la FIFA et des chaînes de télévision russes (notamment Match TV, détenu par Gazprom Média, le géant russe numéro 1 mondial du gaz, et le groupe VGTRK, dont le directeur Oleg Dobrodeev a été nommé par Poutine lui-même et dont l’actionnaire principal est tout simplement le gouvernement russe). Pour justifier son énervement contre la passivité de la FIFA, Sergueï Palkin a fait une comparaison entre la FIFA de Gianni Infantino et la Premier League. Le dirigeant ukrainien a rappelé qu’en Angleterre, le championnat avait très vite réagi, en stoppant sa collaboration avec le diffuseur Match TV.Connaissant le client, ces déclarations ne devraient pas beaucoup émouvoir le président de l'instance du foot international.