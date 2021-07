Gold Cup : les États-Unis et le Canada complètent le dernier carré

PC

Les Jeux se passent, et de l'autre côté du Pacifique, la Jamaïque et le Costa Rica trépassent en Gold Cup.Dans la première demi-finale qui se jouera vendredi à 1h30 du matin (heure française), le Qatar sera opposé aux États-Unis, qui sont venus à bout de la valeureuse Jamaïque (1-0) grâce à un but de la tête de Matthew Hoppe en fin de match. La Jamaïque ne retrouvera pas le dernier carré comme en 2019, et rentre chez elle après un tournoi aux allures de course du lièvre de la fable, incapable de marquer lors de ses deux dernières rencontres.La seconde demi-finale opposera le Mexique, tenant du titre, au Canada, qui continue son séduisant parcours après avoir écarté de sa route vers le titre le Costa Rica (2-0). Privés de leurs stars européennes Jonathan David et Alphonso Davies, les Canadiens ont pu compter sur Stephen Eustáquio, leur milieu de terrain jouant à Paços de Ferreira et qui possède également la nationalité portugaise. Marqueur et passeur décisif, il a d'abord installé Junior Hoilett dans un fauteuil d'une somptueuse ouverture à la 18avant d'inscrire le but du break - non sans réussite - à la 68L'ALENA en force en Gold Cup.