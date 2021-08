Giroud-Deschamps : un problème de finition

Joueur le plus utilisé par Didier Deschamps en équipe de France (101 fois), Olivier Giroud n’a pas été appelé par le sélectionneur pour le prochain rassemblement. Une première, si on exclut ses indisponibilités liées aux blessures, depuis que l’ancien coach de l’OM a repris en main les Bleus, en 2012. Au regard des déclarations du sélectionneur ces derniers temps, l’histoire entre Giroud et les Bleus paraît terminée. Pas forcément de la meilleure des manières.

Au moment où il va avoir du temps de jeu

Par Léo Tourbe

Après 110 sélections et 46 buts, la patte gauche d’Olivier Giroud n’est plus assez blanche pour que le videur Deschamps le fasse rentrer dans la boîte de nuit bleue. Recalé par DD de cette trêve internationale, une première depuis octobre 2016, la faute à un pépin à l’orteil à l’époque, le nouveau joueur de l’AC Milan pourrait ne plus jamais retrouver Clairefontaine. Les cinq pions le séparant du record de Thierry Henry (51) paraissent plus inaccessibles que jamais. Son histoire magnifique avec la sélection, démarrée par une fraîche soirée de novembre 2011 au Stade de France face aux États-Unis (1-0), semble donc se conclure en eau de boudin.En grande partie à cause de Didier Deschamps, pourtant son éternel défenseur, qui s’est avéré être son principal détracteur dans les colonnes de, vendredi dernier. Pendant que le sélectionneur dorlotait ses défenseurs, fautifs contre les Suisses, ou encore Kylian Mbappé, après l’échec cuisant de l’Euro, le joueur de 34 ans a bien été le seul à ne pas faire l’objet de l’extrême bonté de Deschamps. Il a plutôt eu droit à l’extrême-onction. Un dernier sacrement prodigué par un homme d’Église rancunier., assénait le coach à propos des plaintes du fidèle Giroud après France-Bulgarie, match de préparation pour l’Euro., osait critiquer le natif de Chambéry. Qu’il se plaigne du comportement parfois égocentrique de l’enfant béni Mbappé n’a pas plu à Deschamps. Ni tout le bazar qui en a découlé les jours suivants.Pourtant ce soir-là, Giroud avait claqué un doublé, peut-être son dernier en équipe de France. Surtout lorsque son supérieur dit ceci à propos de sa performance :S’il n’a pas tort sur le fond, le temps de jeu famélique du néo-lorsqu'il jouait à Chelsea n’avait pas l’air de particulièrement déranger Deschamps pour systématiquement l’appeler avec les Bleus depuis trois ans.[...], insistait le sélectionneur àUne fois Benzema revenu, Deschamps s’est trouvé un nouveau repère offensif. Quitte à balancer Giroud au trou. Qu’il ne joue que 40 minutes au total à l’Euro était probablement justifié compte tenu de sa petite forme physique et surtout des excellentes performances de son (re)nouveau rival madrilène. Qu’il soit « remercié » de cette façon beaucoup moins. Surtout que du temps de jeu, il va sûrement en avoir un paquet cette année. Fraîchement arrivé en Lombardie, Giroud va commencer la saison avec un statut de titulaire, en attendant le retour de blessure de Zlatan Ibrahimović, 40 ans en octobre. Il va enfin pouvoir se dégourdir les pattes plutôt que d’assister aux prouesses de ses concurrents depuis le banc, voire les tribunes. Serie A et Ligue des champions au programme, il pourrait bien briller et mettre DD dans l’embarras lors des prochaines listes. Rappeler son ex n'est jamais facile.Attention au retour de bâton pour le sélectionneur. Joachim Löw avait dû ravaler sa fierté au moment de reprendre Mats Hummels et Thomas Müller lors de l’Euro, tous deux dégagés par le technicien allemand après le fiasco du Mondial 2018. Didier Deschamps a semblé avoir anticipé cette situation ce jeudi en ne fermant pas complètement la porte au joueur de 34 ans :Les fameuses positions non radicales de DD. Aymeric Laporte et Alexandre Lacazette peuvent en témoigner.