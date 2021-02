Gignac face à son dernier rêve

André-Pierre Gignac aux Tigres : le mythe dure depuis 2015 et tient peut-être son apothéose. Le premier Français à avoir débarqué au Mexique depuis Amara Simba en 1996 va disputer la finale de la Coupe du monde des clubs face au Bayern Munich (19h). Son homologue sur la pelouse du stade de la Cité de l’éducation de Doha ne sera nul autre que le meilleur attaquant du moment : Robert Lewandowski. Une carrière aux antipodes pour les deux hommes, mais qui pourrait peut-être voir DD (35 ans) devenir champion du monde, au nez et à la barbe de ceux qui voyaient son départ comme un eldorado camouflé.





1

« Pour jouer au football, je suis capable d'aller au pôle Nord »

« Au Mexique, avant de faire ton appel, t'as déjà pris trois coups de coude »

Par Alexandre Delfau

Tout propos recueillis par AD sauf ceux de Marcelo Bielsa et André-Pierre Gignac issus de l'émission Intérieur Sport.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Florent Sinama-Pongolle, Ludovic Giuly, Patrice Évra, Éric Abidal, Thierry Henry, Jonathan Biabiany, Franck Ribéry, Karim Benzema, Raphaël Varane et Jérémy Mathieu. Voici, par ordre chronologique, la liste des Français qui ont disputé une finale de Coupe du monde des clubs. Et celui qui vient toquer à la porte de ce club très fermé le fait à un âge où certains ont plié bagage pour une retraite dorée à l'autre bout du globe, ou ont tout simplement déjà raccroché les crampons. Lorsqu'André-Pierre Gignac a décidé de s'envoler pour le Mexique en 2015, beaucoup ont estimé qu'il avait privilégié la première option. Un choix de carrière étonnant, presque précurseur et avant-gardiste pour un joueur de son calibre, mais qui se révèle payant tant le bonheur et la passion qu'il engendre tranche avec les considérations dont il faisait parfois l'objet en France.Depuis plus de cinq ans, la devise de DD Gignac -- a pris une nouvelle dimension, à près de 10 000 kilomètres de l'Hexagone, dans la chaleur de Monterrey., souligne Thierry Uvenard, entraîneur adjoint d'Alain Casanova lorsque ce dernier était en poste à Toulouse, époque qui a vu éclore APG comme meilleur buteur de la Ligue 1 en 2009.Un joueur, mais aussi un homme qui a su marquer les esprits en dehors des terrains., se souvient Thierry Uvenard.Arrivé au Mexique à l'été 2016, Antoine Seyer a évolué pendant six mois avec la réserve des Tigres, et s'entraînait tous les jours à quelques mètres de Gignac. L'international tricolore n'a pas manqué de saluer la venue de son compatriote, âgé à l'époque de 18 ans., raconte le désormais gardien de Colmar en National 3. Un moment dans l'intimité du meilleur buteur de l'histoire des Tigres (147 buts), qui a permis à Antoine de se faire une idée sur un sujet devenu inévitable pour l'anciende l'Olympique de Marseille., estime Antoine Seyer, qui a gardé contact avec le finaliste de l'Euro 2016.Une sociabilité et une disponibilité qui participent sans aucun doute à sa popularité dans le pays dont il a acquis la nationalité en 2019.Lesn'ont d'yeux que pour lui, pour celui qui a fait des week-ends à Monterrey une fête, et qui a l'occasion de terminer le dernier niveau du jeu qu'il a commencé au début de son aventure de l'autre côté de l'Atlantique., constate Alexis Davila, 31 ans, habitant de Monterrey.Si le natif de Martigues ne boxe indéniablement pas dans la même catégorie que Robert Lewandowski, un tête-à-tête dans un tel contexte avec l'actuel meilleur attaquant du monde n'est pas sans saveur ni signification. Malgré des titres,, comme on l'appelle dans son pays d'adoption, tient sa revanche sur quelques échecs., a un jour dit de lui Marcelo Bielsa. Et après tout, ne mérite-t-il pas que cette fois-ci, le poteau soit rentrant ?