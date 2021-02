Giannelli Imbula : « Je ne suis pas grillé du tout »

Après plusieurs mois d’entraînement en réserve à Guingamp, Giannelli Imbula a quitté l’En Avant pour un essai finalement non concluant à Nantes début janvier. Résultat des courses, l’ancien Marseillais, au chômage depuis son départ de Sotchi en juin dernier, s’entraîne aujourd’hui seul en banlieue parisienne, à Argenteuil, où il reçoit pour évoquer sa galère.

1

Bielsa, Sotchi et coupelles

« À Marseille j’étais bien, mais à la fin de la saison, on m’a gentiment demandé de partir parce que j’avais une belle valeur marchande. Je n’avais pas l’intention de partir. »

Préparateur physique 3.0

« Sotchi a fini par me payer. J’ai ce qu’il faut pour vivre. Ce n’est pas une source de stress. Ce qui me stresse, c’est que je suis sans club. »

Par Adrien Hémard, à Argenteuil

Alors que le soleil se couche, la gare du Val d’Argenteuil avale le flux d’usagers pressés de rentrer à l’approche du couvre-feu. Scène classique d’une fin de journée en banlieue parisienne. À quelques mètres, des jeunes profitent des dernières minutes de liberté pour se rêver en star de NBA sur un city goudronné. Sur le terrain voisin, une grande silhouette vêtue de noir s’entraîne seule sur l’annexe du stade du Coudray. Affûté, l’homme multiplie les courses à haute intensité., reconnaît Giannelli Imbula, qui affiche toujours son grand sourire. La technique aussi est toujours là pour l’ancien milieu de l’OM, qui se balade entre les plots. Celui qui fut le chouchou de Marcelo Bielsa en son temps est aujourd’hui au chômage à 28 ans et contraint de s’entraîner seul, chez lui, à Argenteuil., explique-t-il. Logique, mais surprenant.Pour comprendre comment Giannelli Imbula s’est retrouvé sur ce terrain d’Argenteuil, il faut remonter plusieurs années en arrière, et reprendre le fil d’une carrière de plus en plus décousue. D’abord, il y a eu la révélation à Guingamp., se souvient Imbula. La suite : un transfert à Marseille, et deux saisons pleines, notamment la seconde, sous les ordres de Marcelo Bielsa, un entraîneurMais comme pour son mentor argentin, l’histoire marseillaise d’Imbula s’arrête à l’été 2015, et plus tôt que prévu :, regrette-t-il aujourd’hui. Résultat, après six petits mois à Porto, Imbula décolle pour Stoke City. Le début des ennuis.Après sa bonne demi-saison en Premier League, plusieurs clubs se penchent sur son cas. Mais Stoke lui ferme la porte. La machine s’enraye :Après une saison de galère et un temps de jeu famélique, l’heure du rebond à Toulouse a sonné. Mais ce prêt se révèle peu convaincant, de l’aveu même de Giannelli :Une réputation trompeuse qui en prend un coup lorsque l’on voit le grand gaillard poser ses plots lui-même sur son petit bout de terrain, sans perdre sa bonne humeur.(Rires.)Heureusement, le football rattrape Giannelli Imbula lors de son prêt au Rayo Vallecano.En Espagne, il se régale avant une fracture de la main qui pourrit sa fin de saison. Le Rayo ne renouvelle pas le prêt, et le Français rejoint son cinquième pays : l’Italie, et le promu de l’US Lecce. Il y disputera 4 matchs., préfère-t-il relativiser. En février 2020, après avoir résilié son prêt en Italie, et été libéré de son contrat par Stoke, il file en Russie chez l’ambitieux Sotchi d’Adil Rami. Mais à peine le temps de jouer un match que la Covid déboule.Salaire baissé et finalement payé en juin, Imbula plie bagage. En octobre 2020, Guingamp, son club formateur, lui ouvre les portes de la réserve., assure le joueur. Fin décembre, il l’est, mais pas le club, malgré un intérêt affiché.Après Noël, Imbula apprend dans la presse qu’il doit reprendre avec les pros :Le joueur se dirige alors dans le bureau du président, qui lui parle d’un contrat depuis la mi-décembre, sans entrer dans le concret :Fixé, Imbula part donc à Nantes, où Raymond Domenech, à peine intronisé, veut le relancer., balaye le joueur, visiblement marqué. Plus qu’une solution : direction Argenteuil, où le club local lui ouvre les portes du stade pour sa remise en forme., dit-il en pointant du doigt l’établissement.Derrière la main courante, quelques-uns de ses proches sont là, pour le soutenir.Sous leurs regards, Imbula enchaîne les ateliers, seul.Téléphone en main, il applique les consignes de son préparateur physique.Et à l’heure d’entamer la séance, la nonchalance naturelle d’Imbula est vite balayée par son implication et son engagement. Comme si, depuis le début de la journée, il économisait son énergie pour tout donner sur son petit bout de synthétique.Pour sa quatrième semaine à Argenteuil, l’international congolais a pris le rythme, motivé par ses objectifs, assez simples :Mais pas n’importe où, dans un club où il sentira qu’on lui fait confiance :D’ici là, Imbula prend son mal en patience et enchaîne les positions de gainage, rythmées par le rap joué par son téléphone. Pour relativiser, il s’appuie notamment sur le soutien de son pote Yaya Sanogo :Ensemble, les deux hommes plaisantent souvent sur leur absence de salaires depuis plusieurs mois. Mais, heureusement pour lui, cela reste une vanne pour Giannelli :Une situation temporaire, il le sait :À 28 ans, Giannelli Imbula semble effectivement en pleine possession de ses moyens, bien que ce soit difficile de le juger sur 1h30 d’entraînement seul, sur l’annexe du stade d’Argenteuil. Cela suffit en revanche à saisir la détermination du gaillard.(Rires.)Une dernière blague, et l’heure de ramasser les coupelles est venue. Le soleil s’est couché sur Argenteuil.