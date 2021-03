Getafe s'accroche à l'Atlético

50

Getafe CF (4-4-2) : Soria - Nyom, Djené, Chakla, Olivera - Aleña, Arambarri, Maksimović, Cucurella - Ünal (Timor, 90e+1), Cucho Hernández (Damián Suárez, 65e). Entraîneur : José Bordalás.





Atlético de Madrid (4-1-4-1) : Oblak - Hermoso (Lemar, 64e), Giménez, Savić, Trippier - Koke - Carrasco (Lodi, 64e), Saúl (João Félix, 46e), Llorente, Correa (Dembélé, 64e) - Luis Suárez. Entraîneur : Diego Simeone

Service minimum, au Coliseum.Lorsque José Bordalás et Diego Simeone se rencontrent, il ne faut pas s’attendre à beaucoup de buts. Getafe et l’Atlético se sont ainsi quittés sur un match nul... sans tremblement de filet. Lesmettent pourtant le pied sur le ballon d’entrée, portés par les courses incessantes de Marcos Llorente. C’est finalement Ángel Correa qui crée le décalage pour servir Yannick Carrasco, mais la frappe du Belge venu côté droit est bien repoussée par David Soria (7). Le jeu haché ne laisse que peu de place à la fantaisie, et il faut attendre la fin de la première période pour voir une incursion du Geta. Un centre de Nemanja Maksimović trouve Cucho Hernández qui s’essaye à une malicieuse reprise acrobatique, malheureusement au-dessus du but de Jan Oblak (45+1).Les banlieusards tentent de garder le rythme, et c’est au tour d’Enes Ünal de solliciter Oblak d’une belle demi-volée (60). Les entrées en jeu de João Félix, Moussa Dembélé et Thomas Lemar redonnent de l’élan à l’Atlético qui reprend le contrôle de la partie. Les visiteurs sont d’autant plus aidés par Allan Nyom, auteur d’un attentat invraisemblable sur Renan Lodi et logiquement expulsé (70). Getafe opère alors en contre, symbolisé par le meilleur joueur de la rencontre Carlos Aleña qui tente sa chance de loin (73). Dembélé s’offre ensuite deux balles de but, d'abord sur une frappe du droit puis de la tête... Toutes dans les bras de l’insubmersible Soria (75et 77). Luis Suárez, en mode fantomatique, surgit à son tour dans les derniers instants et dépose son ballon piqué sur le poteau (83). L'ultime frisson est finalement à mettre au crédit de Moussa Dembélé, dont la tête plongeante rase le montant adverse (89). L’Atlético conserve sa première place et ses six points d’avance sur le Real Madrid, mais doit désormais regarder dans le rétro.Oui, il existe encore quelques beaux 0-0.