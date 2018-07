Les « grandes » équipes continuent d'être malmenées dans cette Coupe du monde. L'Angleterre a attendu les dernières minutes pour l'emporter et la Belgique a dû attendre la seconde période pour battre le Panama. On débriefe.

39

Présenté par Matthieu Deprieck et Thomas Bohbot

Invité: Simon Capelli-Welter

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Depuis Istra, camp de base des Bleus, Alexandre Doskov nous raconte la journée de l'équipe de France avec Antoine Griezmann absent de l'entraînement et Nabil Fekir dans une drôle de tenue.On joue avec le Japon et les plus belles « blagues » sur les Japonais entendues dans les médias français ces dernières années.Dans la région russe de Samara, si tu marques un beau but, tu es récompensé avec une voiture. Oui, mais une Lada.On part aussi à la découverte d'un club égyptien qui change d'entraîneur comme tu changes de slip, soit très souvent (enfin, on espère pour toi). Et on écoute les pronos de