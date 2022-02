Face aux nombreux incidents, l’arbitrage espagnol dit stop et impose de nouvelles règles

OFICIAL | El @CTA_RFEF anuncia el nuevo protocolo de actuación sobre los incidentes con el público Lanzamiento de objetos Pirotecnia, bengalas y botes de humo Actos violentos, racistas, xenófobos o intolerantes Aquí todas las novedades #PartidazoCOPE pic.twitter.com/oTsDEqP7pP — El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 22, 2022

AEC

Enfin un protocole de suspension clair.La Commission technique des arbitres espagnols (CTA) a passé en revue les deux premiers tiers de la compétition ce mardi, pointant du doigt les différents incidents qui ont eu lieu depuis le début de saison, comme la barre en PVC jetée sur Joan Jórdan lors du derby sévillan. Le président de la commission, Luis Medina Cantalejo, a évoqué une. Il dénonce la pression mise sur les arbitres à travers les réseaux sociaux des clubs qui, selon lui, accentue la violence des supporters :Alors que les arbitres de 5e et 6e divisions des îles des Baléares ont fait grève le week-end dernier , Luis Medina Cantalejo s’est ditpar l'augmentation de la violence.Un nouveau protocole sera mis en place pour faire face à différents types de violence : lancer d’objets, pyrotechnie, fumigènes et actes violents, racistes, xénophobes ou intolérants. Selon la dangerosité, l’impact sur la rencontre et les mots adressés par le public, l’arbitre pourra progressivement arrêter le match, puis faire rentrer les acteurs aux vestiaires et enfin suspendre définitivement la rencontre. Le tout en prévenant le public lors de chaque palier. Luis Medina Cantalejo a aussi ironisé sur le temps de jeu effectif des matchs, que les arbitres compensent en ajoutant davantage de temps additionnel :Répondant à Xavi, il a aussi précisé que la règle sur les mains dans la surface n’évoluerait pas, et qu’Sinon, on peut toujours appeler l'Arbitre de la paix