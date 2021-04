Face à Nice, Dijon tient enfin sa victoire à domicile

19

Dijon (5-3-2) : Allagbé - Chafik, Coulibaly, Ecuele Manga, Panzo, Chala - Celina, Marié, Benzia (Sammaritano, 81e) - Kamara (Siwe, 87e), Assalé (Dobre, 75e). Entraîneur : David Linarès.



Nice (4-3-3) : Benítez - Kamara (Nsoki, 64e), Saliba, Todibo, Lotomba - Lees-Melou (Boudaoui, 64e), Schneiderlin, Claude-Maurice - Maolida (Sellouki, 85e), Dolberg, Lopes (Atal, 64e). Entraîneur : Adrin Ursea.

Arrêtez tout ce que vous faites, Dijon a gagné un match de football !Étrange ambiance ce samedi après-midi pour un match qui oppose un OGC Nice qui ne croit plus vraiment à l'Europe et un DFCO qui ne croit plus du tout au maintien. Résultat de cette drôle d'équation en première période : un match plutôt terne entre les deux équipes. Nice domine légèrement, mais est incapable de se montrer un poil menaçant : seul Rony Lopes parvient à mettre Allagbé à contribution. C'est trop peu, surtout face à la lanterne rouge du championnat.En deuxième période, la lanterne rouge se dit qu'elle a peut-être l'occasion de briller, enfin. Et c'est ce qu'elle fait par l'intermédiaire de Fouad Chafik, qui décoche un missile sous la barre de Walter Benítez, son premier but en Ligue 1 à 34 ans. En face, l'OGC Nice est incapable de renverser la tendance malgré l'entrée du revenant Youcef Atal, et Dijon en profite pour doubler la mise par Yassine Benzia sur penalty. Dijon entérine ainsi tranquillement sa première victoire en Ligue 1 depuis le 23 décembre dernier face à Nîmes, et peut toujours mathématiquement se sauver grâce à ce résultat.David Linarès pourra s'endormir serein ce soir : son équipe risque quand même de descendre en Ligue 2, mais aujourd'hui, elle aura fait preuve de fierté et d'honneur, comme l'avait demandé son coach. Partir, oui, mais la tête haute.