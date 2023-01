FA Cup : Arsenal bat Oxford sans briller

Oxford United 0-3 Arsenal

✨ The magic of the cupThis bunch are watching the match from the roof of a van ?#BBCFootball #FACup pic.twitter.com/jzptNjRO5k — Match of the Day (@BBCMOTD) January 9, 2023

Oxford (4-3-3) : Mcinty - Anderson, Moore, Long, Brown (Fleming, 84e) - Johnson (Mcguane, 84e) Bate, Brannagan - Bodin (Goodrham, 77e), Taylor (O'DonKor, 77e), Murphy (Wildschut, 61e). Entraîneur : Karl Robinson.



Arsenal (4-2-3-1) : Turner - Tomiyasu (White, 81e), Holding, Gabriel, Tierney (Zinchenko, 61e) - Elneny, Lokonga (Xhaka, 61e) - Vieira (Marquinhos, 81e), Saka (Smith-Rowe, 75e), Martinelli - Nketiah. Entraîneur : Mikel Arteta.

TM

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dans la douleur.Dans un Kassam Stadium plein à craquer, Arsenal a fait le job sur une pelouse plus que douteuse ce lundi soir en battant Oxford en clotûre du 3tour de la FA Cup (0-3). C'est avec une équipe remaniée, sept changements par rapport au match nul face à Newcastle (0-0), et une tenue entièrement blanche que lesont commencé cette rencontre. Après avoir eu toutes les peines du monde à se montrer dangereux lors des trente premières minutes, Arsenal a enfin réussi à inquiéter McGinty par l'intermédiaire de Lokonga. Mais sa tentative a été irrégulièrement stoppée par la main d'un défenseur d'Oxford (34). Les hommes de Mikel Arteta ont logiquement réclamé un penalty qui ne sera pas sifflé en l'absence de VAR dans cette compétition. Pas grand-chose à se mettre sous la dent lors ce premier acte, où les deux formations ont tiré deux fois au but sans cadrer, mis à part ces génies qui sont parvenus à regarder le match depuis l'extérieur du stade. Les joies de la Cup.La lumière aurait pu venir du festival de Saka à la 54, mais l'international anglais a buté sur Bate, qui sauve les siens sur cette action. Mais le verrou ne tardera pas à sauter. Sur un coup franc délicieusement tiré par Vieira, Elneny a claqué son meilleur coup de casque pour permettre auxde prendre les devants. Les hommes d'Arteta vont doubler la mise quelques minutes plus tard. Idéalement lancé en profondeur par l'intenable Vieira, Nketiah n'a plus qu'à feinter le gardien pour aggraver le score. Dans la foulée, le numéro 14 a inscrit le but du break grâce à un petit lob plein de classe. Pour espérer continuer la quête vers sa 15FA Cup, Arsenal devra battre fin janvier Manchester City, qui a humilié Chelsea lundi Sacré calendrier.