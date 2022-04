Everton endort Manchester United

Everton (4-2-3-1) : Pickford - Coleman, Keane, Godfrey, Mykolenko - Delph (Doucouré, 84e), Allan, Iwobi - Gordon, Calvert-Lewin (Gray, 71e), Richarlison. Entraîneur : Frank Lampard.



Manchester United (4-2-3-1) : De Gea - Wan-Bissaka, Maguire, Lindelöf, Telles - Fred (Pogba, 36e), Matić (Mata, 62e) - Sancho, Fernandes, Rashford (Elanga, 62e) - Ronaldo. Entraîneur : Ralf Rangnick.

ToffeesLe genre de match du samedi qui permet d'apprécier le choc du dimanche…Au terme d’une rencontre remplie de tensions et d’approximations techniques, Everton s’est refait une petite santé en s’offrant un Manchester United (1-0) bien trop poussif. Le maintien dans les têtes pour les, la course à l’Europe dans celles des: c’est dans cet état que les 22 acteurs ont marché sur des œufs ce samedi, pour le compte de la 32journée de l’élite anglaise. Dans une atmosphère de panique générale, la lumière est venue d’un jeune.Profitant d’un centre de Richarlison maladroitement dévié par Nemanja Matić, Anthony Gordon a envoyé une frappe contrée par le malheureux Harry Maguire dans les filets de David de Gea. Un véritable but casquette, à l’image de toute la rencontre. D’ailleurs, l’autre seule occasion desa été un tir de l’attaquant brésilien dont le contre de Maguire avait obligé le portier espagnol à s’interposer (36). Côté Manchester, rien de bien dangereux non plus : un coup de casque de Rashford tranquille pour Pickford en première période (12), et un semblant de réponse (tardive !) en deuxième avec une frappe lointaine de Pogba dans les gants du portier anglais (81). United est septième, Everton prend quatre petits points sur la zone rouge.Vivement dimanche !