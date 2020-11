Euro : la Hongrie pour les Bleus, la Slovaquie et l'Écosse également qualifiées

Résultats :

Serbie 1-1 (4-5 tab) Écosse

Irlande du Nord 1-2 (ap) Slovaquie

Hongrie 2-1 Islande

Géorgie 0-1 Macédoine du Nord

JB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Du suspense à tous les étages.Après la Macédoine du Nord qui a validé sa qualification pour l'Euro en s'imposant en Géorgie (0-1) en début de soirée, la Hongrie, la Slovaquie et l'Écosse ont arraché les derniers tickets pour la phase finale (11 juin-11 juillet 2021), ce jeudi soir lors de barrages très tendus.Vainqueur de l'Islande (2-1), la Hongrie sera donc le troisième adversaire des Bleus (le 19 juin lors de la deuxième journée des poules) dans le très relevé groupe F, également composé du Portugal et de l'Allemagne. Mené jusque dans les derniers instants après un pion de Gylfi Sigurðsson (11), lesont braqué la sélection insulaire grâce à l'ancien Nantais – et fraîchement naturalisé – Loïc Nego (88) ainsi qu'à Dominik Szoboszlai (90+2) : délirant.À Belgrade, Luka Jović a cru sauver la peau de la Serbie face à l'Écosse en égalisant à la 90après un pion adverse signé Ryan Christie en début de premier acte (52). Mais lors de la séance de tirs au but, le manqué de Stefan Mitrović face à David Marshall à la cinquième et dernière tentative a offert aux Britanniques leur première qualification à une grande compétition depuis plus de vingt ans. Poule D pour l'équipe d'Andrew Robertson, avec l'Angleterre, la Croatie et la Tchéquie au programme.Et dans l'autre match de la soirée, le héros slovaque s'est nommé Michal Ďuriš, buteur en prolongation (110) en Irlande du Nord (1-2). Au cours des 90 minutes, le but contre son camp de Milan Škriniar sur le gong (87) avait annulé l'ouverture du score de Juraj Kucka (17). Mais qu'importe : après son huitième de finale en 2016 , la sélection de Marek Hamšík aura droit à son deuxième championnat d'Europe des nations. Et ce sera dans le groupe E (Espagne, Suède, Pologne).