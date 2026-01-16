S’abonner au mag
La folle flambée des prix pour la finale Sénégal-Maroc au marché noir

À la recherche du ticket d’or. Les malheureux qui n’ont pas leurs places pour la finale de la CAN devront claquer un gros billet pour passer les tourniquets du stade de Rabat, dimanche. Depuis que le Maroc s’est qualifié contre le Nigeria, le prix des places s’est envolé dans le Royaume.

Selon RMC, le marché parallèle propose des tarifs entre 500 et 800 euros, parfois plus, pour obtenir un précieux sésame. « Et c’est encore plus cher pour la finale. On nous en propose déjà à 5 000 (500 euros) au lieu de 30 euros », relate Yannick, supporter interviewé pour L’Équipe.

Pour s’offrir un billet, tous les moyens sont bons. « Ici, j’ai des contacts très haut placés, mais plus on va haut, moins c’est possible d’avoir des places. Il faut voir le chauffeur de taxi, le coiffeur… Ils se débrouillent, ils ont toujours un plan », confie l’ancien élève d’un lycée haut placé de Rabat.

Prix des billets d’avion en hausse

Si la majorité du pays regardera ce match historique devant la télévision ou dans les fans zones aux quatre coins du Royaume, d’autres supporters débarquent aussi de l’étranger, en particulier de France. Le prix des billets d’avion dans les dernières heures a lui aussi bien grimpé, certaines compagnies proposant un aller-retour entre Paris et Rabat autour de 1 000 euros.

La CAN la plus salée de l’histoire ?

Sondage : qui va remporter la CAN entre le Maroc et le Sénégal ?

