Lens champion de France ? Jean-Louis Leca y croit

SW
Lens champion de France ? Jean-Louis Leca y croit

Un directeur sportif qui ne perd pas le Nord. Invité du Late Football Club sur Canal+ Foot, Jean-Louis Leca s’est exprimé au sujet de l’actualité du RC Lens. Après un début de mercato marqué par l’arrivée du milieu malien Amadou Haïdara et par l’acquisition d’un gardien pour remplacer un Régis Gurtner blessé pour plusieurs mois, le Corse a confirmé qu’il n’y aurait pas trop de mouvement côté lensois cet hiver : « On ne bougera pas s’il ne se passe rien ». 

Pour que le Racing poursuive sur sa lancée

Premiers de Ligue 1 avec un point d’avance sur le PSG, les Sang et Or ont la confiance de Jean-Louis Leca, qui n’a pas hésité à affirmer : « On est armé pour finir l’année et personne ne sortira cet hiver »Clair, net et précis. Quant à un éventuel titre de champions de France, l’ancien gardien préfère y croire : « Moi je pense que c’est possible (…) il ne faut pas s’interdire de rêver ». 

Aucun doute, ça va charbonner dur à Lens pour créer l’exploit.

SW

