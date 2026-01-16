Gianni Infantino continue de s’en mettre plein les poches : la preuve en chiffres

Gourmand et croquant ! Selon des informations publiées par Le Monde, Gianni Infantino n’a pas chômé pour s’enrichir. En effet, les revenus du président de la FIFA sont passés de 1,28 million d’euros en 2016, années de son élection, à 5,27 million d’euros en 2024 selon les documents fiscaux dont le quotidien français a pris connaissance.

Le Monde détaille les chiffres trouvés : 2,954 millions de salaires de base, 1,874 million de bonus, 1,148 million en « autres rémunérations à déclarer » et 155 000 dollars en « retraite et autres rémunérations différées ». Un peu plus que le SMIC, quoi. Une belle augmentation, surtout quand on compare aux émoluments de son prédécesseur Sepp Blatter en 2015 : l’équivalent de 3,09 millions d’euros. Bon, ok, Sepp pouvait toucher une prime de 11,8 millions d’euros, comme en 2010, mais quand même…

La réincarnation de L’Avare ?

La FIFA publie chaque année depuis 2016 l’ensemble des rémunérations de ses dirigeants. Pour 2024, l’instance a indiqué que son président a reçu (avant impôt) 2,6 millions de francs suisses (2,8 millions d’euros) brut, un bonus de 1,650 million de francs suisses et 24 000 euros d’indemnités forfaitaires. Les contributions de la FIFA aux « charges sociales, retraite, assurance » et autres avantages ne sont pas précisées. Une transparence tout de même un peu opaque, non ? Au total, la FIFA a versé 33,2 millions de dollars à sa direction et aux élus du Conseil cette année-là.

Autre fait marquant concernant la rémunération de l’Italo-suisse : en mai 2016, d’après le journal allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung, il a rejeté une première offre salariale formulée par le président de la sous-commission des rémunérations, qu’il jugeait « insultante ». Le Monde rappelle aussi qu’après sa réélection en 2023, « son salaire de base annuel a bondi à 2,6 millions de francs suisses ». Une belle prime à l’ancienneté.

À noter que la FIFA planifie 11 milliards de dollars de revenus pour le cycle 2023-2027, qui inclut la Coupe du monde 2026. Gianni Infantino pourrait rester à la tête de l’instance jusqu’en 2031 en cas de troisième et ultime réélection en 2027. Et on voit mal comment il pourrait en être autrement.

On repassera pour le foot populaire.

100 choses plus graves qu’une défaite du Paris Saint-Germain