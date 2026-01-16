Pas de contrôle à l'école pour permettre aux étudiants marocains de profiter de la finale ?

Pas besoin de simuler une grippe lundi. Ce dimanche, sur les coups de 20 heures, le Maroc disputera à la maison sa finale de CAN historique contre le Sénégal, devant quelques centaines de milliers de spectateurs dont beaucoup des collégiens.

Conscient de l’ampleur de l’événement, le député Mohamed Ouzzine, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, a interpellé dans une lettre le ministre de l’Éducation nationale et des Sports, pour demander le report des examens prévus le lundi 19 janvier. De quoi permettre aux élèves de suivre librement la finale la veille pour vivre « un moment sportif national d’une telle intensité ».

Post Instagram Voir sur instagram.com

Personne ne veut la rater

La demande concerne spécifiquement le « certificatifs des collégiens ». Selon Ouzzine, l’engouement populaire est tel qu’il « retiendra l’attention de toutes les composantes de la société, d’autant plus que la majorité des jeunes générations n’ont jamais vécu un moment sportif national d’une telle intensité ».

Reporter les examens permettrait donc de concilier ferveur collective et révisions dans de bonnes conditions. Reste à savoir si l’Éducation nationale – dont la réponse n’a pas encore été annoncée – acceptera de lâcher du leste devant les Lions de l’Atlas.

Il ne peuvent pas en profiter pour demander du rab de frites à la cantine ?

Comme Bounou, ces gardiens ont innové lors d’un tir au but