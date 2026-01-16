S’abonner au mag
  • France
  • Olympique de Marseille

L'avenir de Pierre-Emile Højbjerg enfin fixé ?

LB
L'avenir de Pierre-Emile Højbjerg enfin fixé ?

Des rumeurs évaporées. L’agent de Pierre-Émile Højbjerg, Luca Puccinelli, a répondu à Fabrizio Romano sur l’avenir de son joueur et ses volontés lors de ce mercato d’hiver. Bonne nouvelle pour les dirigeants olympiens et Roberto De Zerbi, le capitaine de la sélection danoise devrait bien rester en Provence malgré les sollicitations de la Juventus.

« Pierre est concentré à 100% sur Marseille  », a assuré l’agent au journaliste italien. « Il souhaite rester, donner le meilleur de lui-même pour l’OM et se concentre pleinement sur le projet marseillais. Il veut accomplir de grandes choses à l’OM », a-t-il assuré. Vice-capitaine du club olympien, Højberg est un rouage essentiel du milieu marseillais et homme de confiance de De Zerbi, il aura fort à faire pour tenter de remporter un titre avec les Phocéens, son contrat court jusqu’au 30 juin 2028.

Jusqu’au moment où il entrera dans sa dernière année de contrat et qu’il sera placé sur la liste des transferts ?

Le coach de Bayeux déçu de la réaction de Roberto De Zerbi

LB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
  • Crime
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Elle l’appelait “mon fauve”. Monique Olivier a été l’épouse et la complice de Michel Fourniret. Comment en est‑elle arrivée là?

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
09
Revivez Bayeux - Marseille (0-9)
  • Coupe de France
  • 16es
  • Bayeux-OM
Revivez Bayeux - Marseille (0-9)

Revivez Bayeux - Marseille (0-9)

Revivez Bayeux - Marseille (0-9)
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Qui va remporter la Coupe d'Afrique des nations ?

Le Maroc
Le Sénégal
Fin Dans 3j
81
33

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!