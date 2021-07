Euro : 9 députés britanniques ont accepté des billets offerts par des sociétés de jeux

Nine MPs accepted free Euro 2020 tickets from gambling companies https://t.co/pwpBX693t3 — The Guardian (@guardian) July 15, 2021

PC

Pépère.Lerévèle que neuf députés britanniques - sept conservateurs et deux travaillistes - ont accepté des billets gratuits offerts par des sociétés de jeux d'argent et de paris pour assister à des rencontres de l'Euro 2020, notamment Angleterre-Allemagne et Angleterre-Danemark. Le très sérieux registre officiel des intérêts du Parlement a montré, dit le, que certains députés ont accepté des billets en cadeau, pour une valeur totale comprise entre 1700 et 4100 euros. Scott Benton, le plus gourmand de tous, a reçu pour 8000 livres (près de 9400 euros) de billets d'entrée, et s'est ainsi fait inviter à Wembley pour les phases finales, mais également à Wimbledon et à l'hippodrome d'Ascot. Parmi les généreuses compagnies impliquées, on retrouve Entain, un groupe qui possède la compagnie de paris britannique Ladbrokes, ou encore Power Leisure.Une générosité qui pose question, au moment où le Parlement débat autour de la législation dans le domaine des jeux d'argent et parle de renforcer les restrictions concernant le jeu au Royaume-Uni. Matt Zarb-Cousin, directeur de la campagne « Clean up Gambling » , qui pousse pour la régulation du marché, a déclaré :Conflit d'intérêts ? Connais pas.