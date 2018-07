Revivez Serbie - Brésil (0 - 2)

ET C'EST TER-MI-NÉ ! Le Brésil laisse à quai leur adversaire du soir, trop brouillon pour espérer quoi que ce soit, et l'Allemagne, leur démon du dernier mondial, et file en huitièmes où ils retrouveront le Mexique.



On reste encore sur notre faim avec cette Seleção, qui semble jouer petit bras et handicapée offensivement par un Neymar croqueur. Mais bon, les Auriverde ont gagné un peu de temps et engrangé de la confiance pour aborder le tableau final.



Merci à vous d'avoir suivi ce live, on se retrouve très vite ! Tshuss.