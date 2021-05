En direct : l'épisode 14 de Top Chef

Les deux premiers pass sont pour Matthias et Pierre, mais le reste ? Dans ce nouvel épisode de Top Chef, Mohamed et Sarah vont tout donner pour obtenir deux pass et se qualifier en demi-finale de l'émission culinaire culte. Alors, quels seront les heureux élus ?

Par Antoine Donnarieix

Sarah se met à sentir les larmes dans ses yeux du coup, logique.C'est une cuisson dans l'oignon à la façon du port d'Amsterdam. Sympa la référence musicale.Allez, place à Sarah ! Il faut que la touche féminine de ces quarts de finale se mette dans son match !« Si tu veux gagner le jackpot quand tu mises sur un cheval, faut que ce soit le premier. » Mohamed Cheikh en direct du bar PMU, 12 mai 2021, 21h28.Mamma mia, ce potiron... Que c'est beau ! Faut trouver le bon chapeau par contre.La cheffe a goûté, elle demande «» . Il faut envoyer ! Alors il amène un côté fumé au foie gras. Joli.La cheffe Pic a mis un premier high-kick à Mohamed en lui demandant de bien gérer les arômes. Attention...@VanRay76 : Bon dernier repas du Ramadan à toi mec !@kololeijkolodgelkololwiezac?et merde : Wouah, ça donne encore plus envie d'aller à son resto. Tu te souviens du prix (en règle générale, c'est là que je me dis que je vais économiser d'abord haha) ?Ah OK, donc Mohamed a bossé pour Eric Fréchon. Il va rencontre son ancien patron ce soir. Grosse pression pour lui.Ah, j'ai cru que la cheffe Darroze allait dire «» On nous la fait pas à nous, hein.Sympa ces lunettes rondes à la Harry Potter pour la cheffe Pic.L'entrée dans le game d'Anne-Sophie Pic. C'est fou cette cuisson à l'étuvée de Saint-Jacques dans une noix de coco... Quelle classe dans l'assiette.Comment commencer cet épisode sans un petit sketch de Pierre qui imite Stéphane Rotenberg ? Quel clown...@kololeijkolodgelkololwiezac?et merde: Salut ! Oh, petit veinard... Tu as le souvenir du menu ?C'est infernal cette présentation de cinq minutes, quand même. Vous ne trouvez pas ?Allez, ça suffit les pubs en pagaille, donnez-nous de la cuisine de qualité.Ce soir, c'est d'abord la cheffe Anne-Sophie Pic qui va régaler avec une épreuve de cuisson à l'étuvée dans un fruit ou un légume, où un pass supplémentaire sera distribué. Puis le relais sera passé au chef triplement étoilé avec l'œuf. Faire déguster un œuf de manière insolite, c'est plutôt compliqué non ? Bon courage aux candidats.Est-ce que vous êtes là ?Salut les cordons bleus ! J'espère que vous êtes bien confortablement installés pour suivre les aventures de vos candidats préférés. Ce soir, l'un des quatre quart de finalistes va nous quitter et ça se joue entre Matthias, Pierre, Mohamed et Sarah. Alors, qui voyez-vous prendre la porte ?