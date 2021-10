En direct : Koh-Lanta, la légende

Vous ne sentez pas cette odeur de trahison, de larmes et de discussions houleuses ? Et oui, c'est bien la réunification ce soir dans Koh-Lanta. Autant dire le meilleur épisode de la saison avec l'orientation. Alors tant pis pour les qualifications à la Coupe du monde. Même si bien entendu il y aura un double écran pour Portugal-Luxembourg.

Par Steven Oliveira

@Clemuntinho Malheureusement j'ai bien peur que ça soit Ugo qui se fasse éliminer. Ce serait trop cruel pour que ça n'arrive pas.ET C'EST PARTI !!!!!!!J'ai regardé les deux derniers Koh-Lanta en replay. Et bien figurez-vous que c'est beaucoup mieux. À deux doigts de proposer de remettre les lives le vendredi et qu'on lance tous le replay ensemble à 20h50. Seul inconvénient, l'épisode ne durant sans les pubs que 55 minutes, on passera moins de temps ensemble.@justicix Grazie !Profitons de ces pubs interminables pour se poser LA bonne question. À votre avis, contre quelle équipe le Portugal remportera la Coupe du monde en 2022 ?Prendre un live à 20h50 quand on sait pertinemment que ça va pas débuter avant 21h15. Si ça ce n'est pas une preuve d'amour envers vous...Je ne veux pas croire qu'il y ait une personne en France qui rigole à cette émission de Canteloup. Impossible.Si même Bruno Fernandes se met à marquer avec le Portugal. Quel peuple ami le Luxembourg.@Guivache Merci bien l'ami !Sachez-le, même sans le son et bien Nicolas Canteloup n'est pas drôle.SIUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU !!! Quel homme Cristiano qui me permet de profiter de Koh-Lanta en pliant en le match en 10 minutes.C'est non ce temps par contre Évelyne Dhéliat. J'ai envie de déménager en Corse.Qu'est-ce qu'ils doivent se gaver niveau argent sur les publicités durant Koh-Lanta TF1.SIUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU !!!!! Non, je n'ai pas gagné le MyMillion, mais Cristiano a ouvert le score pour le Portugal.Salut les fous vous allez bien ? J'imagine que oui car ce soir c'est Koh-Lanta. Et en plus c'est la réunification. Que demander de plus ? Une victoire du Portugal contre le Luxembourg ? Vous avez bien raison.