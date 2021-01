Hazard, nouvelle année blanche ?

Après ses nombreuses absences en 2020 au détriment d'un Real Madrid trop longtemps privé de son talent, Eden Hazard doit prendre de bonnes résolutions pour se relancer en 2021. Éviter les pépins physiques, devenir enfin un atout offensif de poids pour les Merengues et revenir faire gagner la Belgique : de retour de blessure, l'ancien de Chelsea a désormais 364 jours pour briller et réussir son année.

Trop de saisons à 50 matchs

Aux petits soins

Par Florian Cadu

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En Belgique, Sinterklaas (pour la Saint-Nicolas, fête des enfants du 6 décembre) et le Père Noël sont bien passés. Mais les amateurs de football, petits ou grands, qui célèbrent ces évènements en recevant des sucreries et des cadeaux au pied du sapin ne savent pas encore si les personnages barbus ont vraiment déposé chez Eden Hazard ce qu'ils ont tant réclamé. Une gourmandise magique renfermant un composé anti-blessure, un paquet contenant des membres inférieurs plus solides que des jambes en mousse ou un coffret cachant un corps résistant à n'importe quel contact : telles sont les offrandes qu'ont imaginées les fans de ballon au Plat Pays, afin que leur star reprenne du poil de la bête et arrive en forme à l'Euro.Cependant, les supporters des Diables rouges ne sont pas les seuls à avoir pensé à un organisme tout neuf pour l'ancien de Chelsea : en effet, les fans du Real Madrid espèrent eux aussi que leur jouet pourtant pas acheté d'occasion en 2019 (importé de Londres pour environ 100 millions d'euros, voire même 160 selon certaines sources ) va enfin fonctionner. Parce qu'en 2020, le joujou n'a absolument pas offert les moments de divertissement attendus.Une année encore plus blanche que la maison dans laquelle il est entré, et encore plus pâle que celle de ses confrères perturbés par le coronavirus. Voilà ce qu'a vécu Hazard, lors des 365 derniers jours. En statistiques, cela donne quatre apparitions en Ligue des champions et dix titularisations accompagnées de deux entrées en jeu en Liga. Pour deux malheureux buts, toutes compétitions confondues. Bien entendu, connaissant les qualités du bonhomme, il s'agit du bilan le moins flatteur de sa carrière. a-t-il d'ailleurs reconnu à France Télévision , content malgré tout d'avoir remporté le championnat.Il faut dire que son organisme (touché par la Covid, en novembre) l'a forcé à se mettre au repos, sans lui en laisser : depuis son arrivée en Espagne, l'ex-Lillois a ainsi été victime d'une dizaine de pépins physiques (genou, péroné, pied...) qui l'ont privé de 38 matchs. Ce qui, étalé sur une saison et demie, fait beaucoup. La faute au rythme effréné auquel le joueur est soumis depuis ses débuts chez les professionnels (aucune saison sous la barre des 49 matchs depuis 2009, 39 pour l'exercice 2008-2009), d'après Kris Van Crombrugge.Forcément, le Real marche donc sur des œufs au moment de le récupérer., a par exemple soufflé Zinédine Zidane, face à la presse. Entré pour le dernier quart d'heure lors du nul à Elche sans pouvoir faire de différence après un mois d'absence, celui qui est toujours capable de fulgurances (comme en témoigne sa prestation contre l'Inter, en C1) va pourtant devoir rapidement apporter à sa formation dont la puissance offensive repose essentiellement sur Karim Benzema. Histoire de faire gagner des titres à son employeur - notamment la C1, une des raisons majeures pour lesquelles il a décidé de quitter l'Angleterre -, et d'arriver à l'Euro lancé dans une forme optimale pour là aussi viser le trophée continental. Histoire, aussi, d'éviter un bide presque total chez lesAutour de lui, les attentes et les espoirs restent intacts."Nous avons besoin de toi, et à ton meilleur. C'est une saison où tu apprends tout, mais tu dois être à 100% la saison prochaine.", a déjà indiqué Luka Modrić à l'AFP, en novembre. De son côté, Roberto Martínez a annoncé la couleur en fin d'année sur VTM :Une année qui ne sera ni blanche, ni noire, ni grise, si le monsieur reprend enfin des couleurs.