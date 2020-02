Doc Mertens

En ouvrant le score face au Barça en huitièmes de finale aller de Ligue des Champions (1-1), Dries Mertens a rejoint Marek Hamšík en tête des meilleurs buteurs de l'histoire du Napoli avec 121 pions. Une place méritée, tant l'attaquant belge a enchaîné les buts depuis son arrivée en Italie en 2013. Le tout, sans faire de bruit.

Une vie dans l'ombre

L'avenir loin de Naples ?

Par Steven Oliveira

Son sourire et ses pas de danse avec Lorenzo Insigne témoignent de son bonheur. Dries Mertens a réalisé quelque chose de grand, plus grand que la beauté de son but face au Barça de Marc-André Ter Stegen qui n’a pas pu empêcher cet amour de frappe enroulée dans sa lucarne. Ce qui est immense, c'est que ce but soit le 121inscrit par Dries Mertens avec le Napoli, faisant de lui le co-meilleur buteur de l'histoire du club à égalité avec Marek Hamšík. Pas étonnant, lorsque l’on connaît le talent de l’ancien du PSV Eindhoven pour envoyer des ballons au fond des filets.Ce but, Dries Mertens y pensait depuis quelques mois maintenant. Alors que des rumeurs l’envoyaient loin de Campanie l’été dernier, l’international belge avait clamé haut et fort son amour du Napoli à la: «» C’est désormais chose faite, même s’il lui manque encore un pion avant d’être seul en tête de ce classement. Cela ne devrait pas être trop dur à réaliser, étant donné la vitesse à laquelle Dries Mertens enfile les pions. Car si le Diable Rouge n’est peut-être pas Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou encore Ciro Immobile, il n'en reste pas moins un buteur d’exception. Pourtant, le nom de l’attaquant de 32 ans n’apparaît jamais dans le débat des meilleurs avant-centres du monde. La faute à des performances qui passent souvent au second plan, à l’image de ses 28 buts en Serie A lors de la saison 2016-2017 ne lui permettant pas d’être meilleur scoreur (Edin Džeko, avec 29 pions, remportera ce prix). Sans parler de la sélection belge où Mertens apparaît comme le quatrième meilleur joueur offensif derrière Eden Hazard, Romelu Lukaku et Kevin de Bruyne.Mais à la différence de beaucoup d’autres buteurs, Dries Mertens n'est pas seulement un strikeur. Son double-double (seize buts et onze passes décisives en championnat) de la saison dernière le prouve. Son match de ce mardi soir, où ses 169 centimètres et son corps de U15 ont fait vivre un cauchemar aux grands gaillards Gerard Piqué et Samuel Umtiti, aussi. Une belle revanche pour celui qui étaitau Napoli il y a quelques semaines, lorsque son président Aurelio De Laurentiis en avait fait l’un des leaders de la mutinerie des joueurs. Certains clubs pensaient alors récupérer l’attaquant de poche durant le mercato hivernal, contre quelques centimes d'euros. Il n’en a rien été, donc, puisque Dries Mertens a décidé de rester.Conscient du danger que représente Dries Mertens dans ce Napoli positionné très bas sur le terrain et qui évolue en contre-attaque, Sergio Busquets a décidé de prendre les choses en main. Une vilaine semelle en début de seconde période, et voilà le Belge obligé d’aller s’asseoir sur le banc. Si le milieu espagnol a écopé d’un carton jaune synonyme de suspension au retour, cette faute a néanmoins permis au Barça de respirer un peu. Car les dernières minutes ont clairement montré qu’il existait un Napoli avec Dries Mertens et un Napoli sans Dries Mertens. José Callejón, qui a manqué son face-à-face avec Ter Stegen, pourrait d'ailleurs avouer seul le Diable Rouge ne tremble pas dans les grands rendez-vous.Cela a déjà été le cas durant la phase de poules : Mertens a planté contre Liverpool à l’aller (2-0) comme au retour (1-1), et a doublé contre le Red Bull Salzbourg pour permettre au Napoli d’aller chercher une victoire précieuse (3-2) pour la qualification. Autant d’éléments qui expliquent que les supporters du Napoli vont passer leurs journées à prier pour que Dries Mertens soit présent lors du match retour dans trois semaines, à Barcelone. Un bel endroit pour mettre définitivement Marek Hamšík dans son rétroviseur. La mission réalisée, Mertens pourra alors quitter la Campanie - à moins qu’il ne prolonge son contrat expirant en juin prochain - avec un statut mérité de légende du club. Et cette fois-ci, personne ne pourra lui prendre la lumière.