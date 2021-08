Szoboszlai, le Mozart de Leipzig

Auteur d’un doublé ce vendredi face à Stuttgart, Dominik Szoboszlai s'est déjà fait un nom en Allemagne. Touché aux adducteurs, l’international hongrois n’avait pas pu disputer l’Euro avec les Magyars, mais ceux qui connaissent le bonhomme savent qu'il est prêt à marcher sur la Bundesliga cette saison.

L’ovation réservée par les 23 000 spectateurs de la Red Bull Arena à Dominik Szoboszlai est à la hauteur de la performance du gamin. En 69 minutes passées sur sa nouvelle pelouse, l’international hongrois a non seulement planté deux fois, mais il a guidé son équipe d’une main de maître face à Stuttgart pour lancer le week-end de foot allemand et la deuxième journée de Bundesliga. Si son nom qui fait rêver les amateurs de Scrabble n'est pas encore connu de tout le monde sur la planète foot, c'est bien normal.L'année 2021 avait démarré sur les chapeaux de roue pour le grand espoir du football hongrois. Après trois saisons passées à éblouir le championnat autrichien sous les couleurs du RB Salzbourg (pour trois titres de champion), le jeune Dominik est passé à la vitesse supérieure, signant pour cinq ans chez l’autre club phare de Red Bull, Leipzig, contre 20 millions d’euros. Pas mal pour un milieu de 20 piges, qui sort d’une expérience complète au pays de Mozart (26 buts, 35 passes décisives en 83 matchs). Puis sont arrivés six mois très compliqués, qui sont déjà derrière le nouveau phénomène de la BuLi.Le bonheur a en effet tourné court pour Szoboszlai, fragilisé par une blessure aux adducteurs et absent pendant 191 jours - soit 52 matchs - la saison dernière, loupant ainsi le train direction Euro, alors que tout un pays attendait de voir celui qui avait emmené la Hongrie en phase finale grâce à un but après prolongation contre l'Islande en barrage sur les terrain contre la France, l'Allemagne ou le Portugal., expliquait le principal intéressé sur le site du RB Leipzig Malgré une demi-saison blanche avec le club, les dirigeants du RBL ont répété leur confiance envers le joueur en le prolongeant jusqu’en 2026. Le Hongrois le leur a bien rendu ces dernières semaines, effectuant une bonne préparation estivale, ponctuée d’un pion en Coupe d’Allemagne face à Sandhausen (victoire 4-0), quelques minutes après son entrée en jeu. Sous les ordres de Jesse Marsch, qui l’avait côtoyé un an et demi à Salzbourg, Dominik Szoboszlai peut mettre à profit son gabarit (1,86 mètres) et sa qualité de passes pour diriger le camion de Leipzig d'une main de maître. Souvent comparé à Kévin de Bruyne, le gamin de 20 ans a démontré qu’il était plutôt adroit balle au pied, en témoigne saface à Stuttgart ce vendredi.Titulaire sur l’aile droite dans le 4-2-3-1 du technicien américain, il a fait oublier Marcel Sabitzer, un monument du club de la Saxe, qui a quelques touches du côté du Bayern et de son nouvel entraîneur. Auteur de 92% de passes réussies, Szoboszlai s’est montré très actif à la récupération, notamment sur l’ouverture du score, où il a chipé le ballon à la défense de Stuttgart, avant d’armer une mine dans le but de Florian Müller. Autre qualité : les coups de pied arrêtés. Son coup-franc sur le 3-0 est un modèle du genre., se réjouissait l’homme du match au micro de DAZN après la partie.Considéré comme une recrue estivale par les fans de Leipzig, le natif de Székesfehérvár est promis à de belles choses en Bundesliga, aux côtés d’Emil Forsberg, Christopher Nkunku et Adrien Silva. Après seulement deux matchs, le Magyar est déjà entré dans les livres d’histoire puisqu’il est devenu le 10Hongrois à inscrire un pion dans le championnat allemand, rejoignant ses coéquipiers Willy Orban, Adam Szalai et Roland Sallai.(défaite 1-0)"Pas de problème, nous allons le faire ensemble."Au groupe de Leipzig, mais aussi en sélection, où le gamin a inscrit le but de la qualification pour le dernier Euro. Nul doute que Marco Rossi attend le rassemblement d’octobre pour rappeler son poulain, convoqué pour la première fois en sélection à l'âge de 16 ans, qui a bien grandi depuis les premiers échanges de passes avec son père à 3 ans. Aujourd'hui, le petit Szobo devenu grand est prêt à mettre la Bundesliga à ses pieds.