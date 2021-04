Diacre dévoile une liste élargie avec trois lyonnaises cas contacts

La liste des joueuses retenues par Corinne Diacre pour les deux matchs internationaux prévus face à l’Angleterre et les États-Unis #FiersdetreBleues #FRAANG #FRAUSA pic.twitter.com/SRTQHDRrq5 — Équipe de France (@equipedefrance) April 1, 2021

FG

L'équipe de France et l'OL sont définitivement indissociables.Corinne Diacre a annoncé ce jeudi une liste élargie de 26 joueuses pour les matchs amicaux prévus les 9 et 13 avril prochains, contre l’Angleterre et les États-Unis. La sélectionneuse de l’équipe de France a surtout dû composer avec l’épidémie de Covid-19 qui touche actuellement l’effectif de l’Olympique lyonnais . Ainsi, Diacre a fait appel à Sakina Karchaoui, Amandine Henry et Eugénie Le Sommer.La coach des Bleues a indiqué que les trois Lyonnaises, actuellement cas contacts et à l’isolement jusqu’à lundi, pourront rejoindre la sélection à la fin de leur septaine si elles présentent un test PCR négatif. En revanche, les cadres Wendie Renard, Amel Majri et Delphine Cascarino, toutes les trois positives, sont absentes de la liste, tout comme la Bordelaise Charlotte Bilbault, opérée mercredi du genou droit.Il n'y avait vraiment personne d'autre à sélectionner pour des matchs amicaux ?