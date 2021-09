Deschamps, la tête à la défriche

Pour une nouvelle tournée internationale - le Final Four de la Ligue des nations à Turin et Milan les 7 et 10 octobre prochain -, Didier Deschamps a tranché dans le vif : Giroud reste à l'écart, Mandanda cloué sur le banc Marseillais, les bizuths aperçus après l'Euro sont reconduits. De là à voir un nouveau noyau se former ? Pas si vite.

Frère d'arbres

Par Mathieu Rollinger, au siège de la FFF

C’est pareil dans toutes les familles, et l’arbre généalogique de l’équipe de France ne fait pas exception. Quand bourgeonne une jeune pousse, c’est une vieille branche qui tombe. Certains appellent ça le cycle de la vie. Didier Deschamps, lui, appelle ça «» . Alors, quand il débarque dans l’auditorium parisien de la FFF pour annoncer sa nouvelle liste, le chef élague, taille, tranche, alternant subtilement le sécateur et la tronçonneuse. Sans jamais trahir aucune émotion. Dans cet écosystème particulier, ce sont notamment Steve Mandanda, racine épaisse de ce groupe, et Olivier Giroud, branche importante déjà fissurée le mois passé, qui ont craqué ce jeudi. Le premier, 36 ans et nouveau remplaçant à l’OM, est remisé dans le grenier avec peu de ménagement, en dépit des ses états de service., s'est justifié le chef.À la place d’, c’est le jeunot Benoît Costil, 34 piges et 35 convocations, qui a été rappelé dans la grande maison bleue pour tenir le poste de numéro 3.Même topo pour Olivier Giroud. L’attaquant du Milan, 35 balais ce 30 septembre, avait déjà ramassé sa volée de bois vert fin août, « surpris » de sa mise à l’écart . Cette fois, les explications du coach ont été encore plus lapidaires :. Et c’est donc Anthony Martial, 190 minutes de jeu cette saison à Manchester United, qui se voit de nouveau confier la place d’attaquant de pointe en sélection. Olive, Steve : deux nouveaux champions du monde (trois si on y ajoute Thomas Lemar) qui font les frais lors de ce rassemblement du temps qui passe, et de la sève qui les conduira un jour définitivement à l’état de charbon.C’est donc avec un terreauque Didier Deschamps compte écrire la suite. La semaine prochaine, c’est en Italie que la France tentera de remporter sa première Ligue des nations. En dépit du manque de prestige d'une compétition encore fraîche,et une demi-finale contre la Belgique,. Tout ce qu'il faut. Pour Didier Deschamps, il n’est plus question de ressasser ni d’effacerlors des précédentes campagnes. Autour du carré Lloris, Varane, Pogba et Griezmann (Kanté aurait pu en être, sans ce foutu Covid), la génération vice-championne d’Europe, championne du monde et huitième-de-finaliste du dernier Euro a toujours voix au chapitre. De l’autre côté de la chaîne, en revanche, il y a embouteillage.Des profils comme Eduardo Camavinga (appelés chez les Espoirs), Christopher Nkunku ou encore Jonathan Clauss y sont restés coincés., renvoie Deschamps aux journalistes qui lui avancent des noms.Choses qu’ont su faire Moussa Diaby, Jordan Veretout, Aurélien Tchouaméni et Theo Hernandez, petits nouveaux de la rentrée dernière confirmés dans leur statut d'international A, tout comme Jules Koundé, Mattéo Guendouzi et Dayot Upamecano, remis en jeu. Lundi après-midi, tout ce petit monde se retrouvera sur le perron du château de Clairefontaine, échangera checks et petites vannes bien senties. Mais le moment pourra être encore plus spécial pour deux d'entre eux : Theo et Lucas Hernandez, frangins réunis pour la première fois en sélection., avoue Didier Deschamps.Comprendre : qu'ils ne s'attachent pas trop, parce que dans cette forêt de joueurs, un lien, aussi fort soit-il, peut être coupé bien plus vite qu'il s'est noué.