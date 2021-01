Des cas de coronavirus à City et à Naples

? | La SSCN comunica che il calciatore Victor Osimhen è risultato positivo al tampone naso-faringeo molecolare effettuato ieri pomeriggio al suo rientro dall’estero. Il calciatore è asintomatico e non ha incontrato il gruppo squadra. pic.twitter.com/pOWSM9aYxU — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 1, 2021

Si l'année a changé, le coronavirus n'est pas parti en même temps que 2020.La preuve avec les dernières informations remontées du côté de Manchester City, qui a vu sa dernière rencontre contre Everton être annulée et où pas moins de cinq joueurs seraient positifs à la Covid. En plus de Gabriel Jesus et Kyle Walke, cas déjà connus, trois autres de leurs partenaires sont donc touchés par ce satané virus. Alors que sa formation doit affronter Chelsea ce dimanche, Pep Guardiola a refusé de donner leur identité.En Italie, et plus précisément à Naples, Victor Osimhen a lui aussi été contaminé. Asymptomatique, l'attaquant nigérian n'a donc pas repris l'entraînement avec son club et ne devrait pas être de la partie pour le déplacement à Cagliari.Toujours aussi chiant.