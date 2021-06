Declan Gallagher, de la prison à l'Euro

« Une attaque brutale »

De la Tony Macaroni Arena au château Huntly

« Le système judiciaire est une blague. Ils auraient pu me tuer, mais pourtant, aucune justice n'a été rendue. »

Une main tendue par un autre ex-taulard

« Il a joué un rôle majeur dans nos accessions et le succès que nous avons eu jusqu'en première division. »

Sélection à l'Euro en mode FIFA 21

Propos de Stephen Findlay, Marie Dockerey et Declan Gallagher issus du Daily Record. Propos de David Martindale issus d'une interview donnée pour le SO FOOT #185 et propos de John Ward recueillis par AD.



Il sera, avec Quincy Promes , le seul joueur de l'Euro 2021 à avoir goûté à la prison. Mais à l'inverse de l'attaquant des Pays-Bas, Declan Gallagher n'y a pas mis les pieds pour avoir été accusé d'avoir poignardé un membre de sa famille. Surtout, contrairement au Néerlandais, il n'a pas passé que quelques petites heures derrière les barreaux. Tout remonte au 17 juin 2015 : le costaud défenseur central d'1,96m pour 86 kilos formé au Celtic et passé par Stranraer, Clyde et Dundee, vient de remporter la Challenge Cup avec Livingston, pensionnaire de deuxième division écossaise. Malgré cette réjouissance footballistique, le joueur de 24 ans est rattrapé par son passé, puisqu'il est condamné à trois ans de prison ferme pour agression.Les faits remontent au 21 avril 2013, à l'hôtel Parkville, un établissement trois étoiles de Blantyre, une ville située dans la banlieue sud-ouest de Glasgow. Ce jour-là, Marie Dockery, 45 ans, est présente avec son conjoint Stephen Findlay, 43 ans, pour fêter l'anniversaire de mariage de sa sœur. Vers 22 heures, elle se rend à l'arrière de l'hôtel pour prendre l'air et tombe sur son fils, Declan McCart, en train de se disputer sur le parking avec Greg Anderson, car le premier cité aurait essayé, selon ce dernier, de draguer sa petite amie. Anthony Murray, ami de Greg Anderson et de... Declan Gallagher, se joint à l'accrochage et donne un coup de poing au visage de Declan McCart, lorsque celui-ci se rend aux toilettes. Et alors que Marie Dockerey et Stephen Findlay attendent un taxi dans le hall de l'hôtel pendant qu'elle lui fait part de la situation, le couple est battu par au moins trois personnes, dont un Declan Gallagher armé d'une batte de base-ball. Si Gallagher nie s'être muni d'un quelconque objet pour porter ses coups, Stephen Findlay est transporté à l'hôpital dans un état grave, avec une hémorragie cérébrale et deux fractures du crâne. Il doit passer cinq jours en soins intensifs et se faire opérer à plusieurs reprises pour se remettre de ses blessures, qui laissent malgré tout comme séquelles 22 points de suture, des maux de tête sévères et de sombres et récurrents flashbacks., condamne dans les médias locaux le shérif Douglas Brown.Celle-ci est donc de trois ans pour Declan Gallagher, mais le défenseur de Livingston fait appel de la décision du palais de justice d'Hamilton et il est dans un premier temps libéré sous caution. Son club, avec qui il était en fin de contrat en juin 2015, le soutient coûte que coûte et choisit de le prolonger en attendant le verdict de l'appel.[Declan Gallagher], indique un communiqué du LFC.Après avoir pris part à 30 matchs toutes compétitions confondues lors de la saison 2015-2016, l'intéressé voit malgré tout son appel rejeté et est incarcéré en février 2016, d'abord à la prison Saughton d'Edimbourg, puis pour sa sécurité de personne renommée au château Huntly, un établissement pénitentiaire situé à onze kilomètres à l'ouest de Dundee.Mais après seulement 7 mois purgés sur les 36 initiaux, Declan Gallagher se voit attribuer le droit de travailler cinq jours par semaine, tout comme celui d'une libération hebdomadaire d'un jour. Le défenseur central peut donc rechausser les crampons, mais sans faire de matchs, il s'entraîne ainsi la semaine avec Raith Rovers, club de Scottish Championship et dont les infrastructures se trouvent à proximité du château Huntly., confie une source pénitentiaire au. De son côté, la nouvelle est un véritable choc pour Stephen Findlay, dont les deux grandes cicatrices sur le crâne laissent une trace indélébile du 21 avril 2013., se scandalise la victime, qui n'a pas été prévenue par le tribunal, mais a découvert l'allégement de l'emprisonnement de son agresseur sur le réseau social américain.Marie Dockerey, également agressée aux côtés de son mari lorsqu'elle s'est interposée, ne cache pas son désarroi des affranchissements de la peine de Gallagher.Le 4 janvier 2017, le prisonnier est totalement libéré, sous bracelet électronique, après 16 mois passés au total derrière les barreaux. Vingt-quatre heures plus tard, le Livingston FC, relégué en troisième division entre-temps, le fait signer jusqu'à la fin de la saison et un homme est à l'origine de cette main tendue. Entraîneur-assistant et chargé du recrutement, David Martindale a lui aussi connu la prison, pendant quatre ans, entre 2006 et 2010, pour trafic de cocaïne et blanchiment d'argent. Et la seconde chance qu'on lui a donnée en 2014, lorsqu'il a intégré en tant que bénévole le club de Livingston, le pousse à offrir à son tour une deuxième chance à un joueur méritant d'intégrer son effectif.(attitude, appetite, application and ability en anglais, NDLR)., indique l'entraîneur principal desÀ tel point que Gallagher est titulaire deux jours après son retour sous le maillot de Livi et ouvre le score lors d'une victoire 3-2 à Peterhead., confie l'intéressé quelques jours après son come-back.Le pied vite remis à l'étrier, le défenseur, qui a alors 25 ans, préfère aller de l'avant plutôt que de ressasser cet épisode de son existence., expédie le natif de Rutherglen.Son souhait le plus cher à court terme pour rendre la pareille auxest alors très simple : leur faire retrouver le Championship, avant de quitter l'Écosse pour l'Angleterre et pouvoir, de fait, recommencer sa vie ailleurs.Une envie qui se dissipe peu à peu, puisque Declan Gallagher devient un des grands artisans de lade Livingston, qui passe en deux ans de la League One à la Premiership, le plus haut niveau du foot écossais., livre John Ward, directeur général du LFC depuis 2015.La suite pour le défenseur, aujourd'hui âgé de 30 ans, n'est qu'une ascension toujours aussi fulgurante. Il signe à l'été 2019 à Motherwell, et sa première saison avec lesest déjà la bonne, puisqu'elle se conclut sur le podium, derrière les indétrônables Rangers et Celtic. Dans le même temps, Gallagher est pour la première fois sélectionné en équipe nationale d'Écosse, face à Chypre pour les qualifications à l'Euro 2020. Si la deuxième cuvée avec Motherwell fut plus abrupte, avec une élimination au troisième tour préliminaire de la Ligue Europa et une place dans le ventre mou du classement final de Premiership, Declan Gallagher est toutefois devenu capitaine de son club et s'est plus que jamais positionné comme un des meilleurs défenseurs centraux du pays du kilt. David Martindale, l'entraîneur qui l'a remis en selle, garde toujours un œil tendre et admiratif sur l'évolution de son ancien poulain., relève-t-il.Car oui, Declan Gallagher s'apprête donc à disputer un Euro. Dans le clip d'annonce original de la liste des 26 qui représenteront la Tartan Army , un streamer FIFA a dévoilé, en inscrivant un joli ciseau face à l'Angleterre avec le personnage de Declan Gallagher, que ce dernier participera bel et bien au premier Euro de l'Écosse depuis 1996. L'Euro de football, pas de base-ball.