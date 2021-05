Décès de Tarcisio Burgnich, ancien défenseur phare de l'Inter et de la Squadra

AL

Le football italien est en deuil.Tarcisio Burgnich n'est plus. Pilier de la défense de l'Inter Milan d'Angelo Moratti et Helenio Herrera (entre 1962 et 1974) au sein du « triangle de fer » mené par Armando Picchi, est décédé chez lui à Versilia, au nord-ouest de la Toscane, à l'âge de 82 ans. Atteint d'une maladie grave, Burgnich était hospitalisé depuis un certain temps.Surnommé(le rocher) en raison de ses qualités physiques hors normes et ses prouesses, Burgnich était un spécialiste du marquage à la culotte, aura disputé 494 matchs de Serie A durant toute sa carrière 100% italienne (avec également l'Udinese, la Juve, Palerme et le Napoli) et quasiment tout glané, hormis un titre ou une médaille aux Jeux olympiques de Rome en 1960 : multiple champion d'Italie avec l'Inter et la Juventus, vainqueur de la Coupe avec Naples, double vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions avec l'Inter et bien sûr, le clou du spectacle : l'Euro 1968 avec la grande(66 sélections). Un regret, toutefois : sa lourde défaite en finale de la Coupe du monde de 1970 au Mexique , face au Brésil (4-1). Une rencontre durant laquelle la photo de Pelé prenant le dessus sur lui de la tête est restée célèbre L'Inter lui aura fait un beau cadeau d'adieu en allant chercher le. Gare à laau mois de juin...