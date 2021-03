Décès de Peter Lorimer, meilleur buteur de l’histoire de Leeds

1

? Rest in peace Peter pic.twitter.com/23F44Hqt1I — Leeds United (@LUFC) March 20, 2021

Leeds United perd sa plus grande légende.Le club anglais l'a annoncé ce samedi : Peter Lorimer, meilleur buteur de l’histoire de Leeds United avec 238 buts en 676 matchs, est décédé à l’âge de 74 ans. L'ailier gauche détient également le record du plus jeune joueur à avoir porté le maillot des, à 15 ans et 289 jours en 1962. Avec Leeds, Lorimer a remporté deux championnats d'Angleterre en 1969 et 1974, la FA Cup en 1972, la Coupe de la Ligue en 1968 et deux Coupes des villes de foire (ancêtre de la Ligue Europa) en 1968 et 1971. Le natif de Dundee a aussi disputé une finale de Coupe des clubs champions en 1975, perdue 2-0 au Parc des Princes face au Bayern Munich.Surnommépour la puissance de ses frappes, l'international écossais est aussi passé par Cape Town, Toronto, York City, Vancouver, l'université de Dublin et l'Hapoël Haïfa.