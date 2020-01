De Ligt doit rallumer la lumière

Arrivé cet été en grandes pompes à la Juventus, Matthis de Ligt n'a clairement pas le rendement escompté. Depuis quelques matchs, le Néerlandais a même perdu sa place de titulaire au profit de Demiral. Les dirigeants sauront être patients, mais attention à ne pas trop tarder quand même.

En un mois, il peut se passer beaucoup de choses en football. Demandez donc à Matthijs de Ligt. Le 2 décembre 2019, le défenseur néerlandais remporte le Trophée Kopa, qui distingue le meilleur joueur de moins de 21 ans de l'année. Récompense méritée, tant De Ligt a brillé avec l'Ajax, en Eredivisie et en Ligue des Champions. Un mois plus tard, ce même De Ligt assiste, depuis le banc de touche, à la première victoire de la Juventus en 2020, 4-0 face à Cagliari. Sur les quatre derniers matchs officiels de la Juve, il n'a joué que 14 minutes, en fin de match contre l'Udinese, et a été dépassé dans la hiérarchie par Merih Demiral, lui aussi arrivé cet été. Forcément, les médias italiens parlent déjà d'un cas De Ligt, voire, déjà, d'un flop.Après la victoire contre Cagliari, Maurizio Sarri, le coach de la Juve, a été interrogé sur l'absence de De Ligt. En fin communicant, Sarri a légèrement contourné la question. «» Avant, aussi, d'expliquer pourquoi il lui préfère actuellement Demiral, qui est arrivé en Italie il y a tout juste un an, à Sassuolo, et qui, lui, n'a pas mis bien longtemps à s'adapter au football italien. «Tout ceci est juste. De Ligt n'a que 20 ans, a été biberonné au football ajacide depuis sa plus tendre enfance, et doit désormais (presque) tout réapprendre, à l'instar d'un Frenkie de Jong au Barça. Et la grave blessure de Giorgio Chiellini en début de saison a modifié les plans de Sarri. L'ancien coach de Chelsea et du Napoli comptait s'appuyer sur l'indéboulonnable charnière Bonucci-Chiellini, et intégrer petit à petit De Ligt dans la rotation. La blessure de Chiellini a propulsé De Ligt sur le devant de la scène, et il était clair qu'il n'était pas prêt. Il suffit de voir son premier match, face au Napoli (trois erreurs de marquage sur les trois buts napolitains) pour s'en convaincre.Par la suite, MDL a également été pointé du doigt pour ses nombreuses fautes de main dans la surface. Certaines ont été sanctionnées d'un pénalty, d'autres ont été ignorées, mais tant de fautes similaires en un laps de temps si court ne peuvent pas être seulement dues au hasard. Le positionnement y est pour quelque chose, la posture du corps en phase défensive aussi. Encore une fois, rien de bien grave pour un défenseur de 20 ans qui arrive d'un championnat étranger et qui n'a connu qu'une seule philosophie de jeu pendant toute sa carrière. Le problème vient plutôt des expectatives liées au prix. De Ligt a été acheté 85 millions d'euros, ce qui en fait le troisième plus gros transferts de l'histoire de la Juve derrière Cristiano Ronaldo et Gonzalo Higuain. Forcément, le prix va avec les attentes.Or, l'histoire enseigne qu'il faut parfois savoir être patient avec une nouvelle recrue. En 2001, Pavel Nedved débarque à Turin en provenance de la Lazio, où il a pratiquement tout gagné pendant cinq ans. Pourtant, lors des premiers mois, lasemble le cousin éloigné du fabuleux joueur vu à Rome. Trop souvent comparé à Zidane, parti au Real Madrid, Nedved n'arrive pas à trouver sa place dans le collectif de Lippi. Il faut même attendre le mois de décembre, et un repositionnement tactique juste derrière le duo d'attaque Del Piero-Trezeguet, pour que le Tchèque n'inscrive son premier but avec le maillot turinois.Un mois plus tôt, en novembre 2001, le journaliste italien Massimo De Marzi écrivait ceci à son propos : «Perdu de vue» Deux ans plus tard, Nedved est élu Ballon d'Or et est aujourd'hui reconnu comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire de la Juve.Mais 2020 n'est pas 2001. Les supporters sont moins patients, les critiques fusent encore plus vite (l'ancien défenseur Francesco Colonnese a dit de lui qu'il était pour le moment «» ), et la concurrence à la Juve ne laisse pas franchement le temps de s'épanouir en toute sérénité. Demiral, très bon depuis le début de saison, a déjà saisi sa chance pour s'emparer d'une place de titulaire aux côtés de Bonucci. Dans quelques semaines, Giorgio Chiellini pourrait faire son retour, rendant encore plus difficile l'accès à une place de titulaire. Le risque, pour De Ligt, est évidemment de «» : arrivé d'Empoli en 2015, le défenseur était considéré par les dirigeants comme l'héritier naturel des Bonucci, Chiellini et autres Barzagli. Résultat, cette saison, il n'a disputé que trois matchs, dont un seul de Serie A, et ne fait plus du tout partie des plans, ni de l'entraîneur, ni des dirigeants. Pour De Ligt, le jugement est donc encore loin d'être définitif. Patience et indulgence sont les maitres mots, mais gare à ne pas trop tarder non plus. Car entre une carrière à la Nedved et un parcours à la Milos Krasic, il n'y a qu'un pas.