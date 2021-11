De la tension mais pas de vainqueur entre l'Argentine et le Brésil

Argentine (4-3-3) : Martínez - Molina, Romero (Pezzella, 53e), Otamendi, Acuña - De Paul, Paredes (Martínez, 46e), Lo Celso (Domínguez, 86e) - Messi, Martínez (Correa, 46e), Di María (Álvarez, 75e). Sélectionneur : Lionel Scaloni.



Brésil (4-2-3-1) : Alisson - Danilo, Marquinhos, Militão, Sandro - Fred, Fabinho - Raphinha (Antony, 69e), Paquetá (Gerson, 79e), Vinícius - Cunha (Jesus, 86e). Sélectionneur : Tite.

FG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ce n'est pas un choc de football entre deux grandes nations rivales mais une triste boucherie, conclue sur un score nul et vierge, à laquelle a assisté le public de l'Estadio San Juan del Bicentenario ce mardi soir.Plus enclins à lâcher des coups que des tirs (42 fautes et sept cartons jaunes pour 18 frappes au total), les joueurs présents sur la pelouse n'ont franchement pas offert un spectacle digne du. L'Argentine aurait même pu finir à dix pour un coup de coude flagrant de Nicolás Otamendi sur Raphinha que la VAR a jugé bon de ne pas sanctionner (34). Un choix tout aussi douteux que la tentative de lob complètement manquée de Vinícius quelques minutes plus tôt (18), la plus grosse opportunité de la rencontre avec la reprise de volée de Fred sur la barre transversale (61). Mais privée de Neymar , laa manqué de justesse en phase offensive.L', avec Messi titulaire, n'a quant à elle pas proposé grand chose balle au pied, hormis une frappe vicieuse de Rodrigo De Paul (41) ainsi que deux tentatives vaines pour la(73, 90), et concède un match nul qui la place à douze longueurs du Pérou (cinquième et barragiste) avec quatre journées à disputer (et un match supplémentaire à jouer contre le Brésil ).La qualification attendra 2022.