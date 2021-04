De Bruyne, le contrat de confiance

Un temps incertain pour affronter le PSG ce mercredi, Kevin De Bruyne mènera bien l’attaque mancunienne au Parc des Princes et il le fera, en plus, dans la peau d’un homme qui vient de prolonger son contrat avec City. Un contrat qu’il a, chose exceptionnelle par les temps qui courent, négocié sans agent, en s’appuyant sur un rapport data détaillé de ses perfs sous le maillot skyblue. Un petit événement qui vient confirmer l’importance accrue de la statistique dans le sport roi, à tous les niveaux.

Blanchiment d'argent, big data et benchmark

It's a match !

La data, nouvel agent du footballeur ?

Par Alexandre Aflalo

Propos de Sven Demeulemeester et Matthieu Lille-Palette recueillis par AAF.

On pourrait penser que Kevin De Bruyne fait partie des rares joueurs qui n’ont pas forcément besoin de prouver leur valeur pour que leurs clubs ne leur érigent un pont d’or au moment de parapher un nouveau contrat. L’importance du Belge dans l’effectif de Pep Guardiola, l’inestimable apport d’un cerveau et de deux pieds pareils sur un terrain pourraient paraître évidents. Et pourtant. Alors que « KDB » a étendu son contrat jusqu’en 2025 le 7 avril dernier, il s’est ébruité un détail sur les négociations de sa prolongation : le joueur a mené les pourparlers lui-même et a notamment fait appel à deux entreprises extérieures pour lui bricoler un rapport statistique détaillé soulignant son importance à Manchester City, et la compatibilité entre le numéro 17 et la maison bleu ciel.Le pourquoi du comment, pour commencer. Jusqu’à l’été dernier, il était représenté par Patrick De Koster, son agent de toujours. Mais en août 2020, PDK est arrêté et emprisonné pour soupçons de blanchiment d’argent à la suite d’une plainte déposée par Kevin De Bruyne lui-même, qui avait remarqué des irrégularités dans ses finances. Un événement traumatisant, sans doute, qui a poussé le Diable rouge à faire confiance qu'à lui-même : dans le cas de la négociation de son nouveau contrat avec City, à l’arrêt après l’arrestation de son ancien agent, De Bruyne a donc mené les négos lui-même, avec le soutien de son père Herwig et l’assistance juridique et fiscale de deux avocats belges, Daan Buylaert et Sven Demeulemeester.Reste que sans représentant, donc sans professionnel de la négociation pour appuyer ses intérêts autour de la table des négociations, il faut des reins solides et des arguments convaincants. Pour De Bruyne, cette aide est venue d’un acteur de plus en plus important dans le football 2.0 : la statistique. En septembre 2020, le Belge et ses conseils font donc appel à deux entreprises renommées dans le milieu, Analytics FC et StatsBomb, afin de mettre sur pied un rapport chiffré complet sur ses performances à City. Il fait aussi conduire undes salaires dans les grands clubs européenset donc de s’aligner en conséquence, détaille son avocat Sven Demeulemeester., développe l’avocat.Le média anglais qui a pu consulter le rapport en question , a révélé en partie la teneur des arguments posés autour de ladite table, comme le fait que. On y trouvait aussi une estimation chiffrée de l’impact qu’aurait un départ de De Bruyne sur City, et en particulier sur ses chances de soulever la Ligue des champions. Un peu égocentrique ? Pas totalement non plus, puisque le rapport cherchait aussi à montrer que City était l’équipe parfaite pour l’épanouissement et le succès sportif du joueur :Undigne de Tinder entre un homme et son équipe prouvé par une étude statistique approfondie et qui n’a pas été sans effet : alors qu’une première proposition formulée par lesen décembre aurait été rejetée, car jugée insuffisante financièrement, cet argumentaire en béton armé a assuré au quasi-trentenaire une augmentation de son salaire d'un tiers, de 300 à 400 000 livres par semaine.Que les établissements d’analyse statistique travaillent sur commande des ligues ou des clubs n’est pas chose nouvelle., temporise Matthieu Lille-Palette, vice-président d'Opta.Ce qui différencie sans doute le cas De Bruyne, c'est qu'un joueur de son envergure, en l'absence d'un agent, place sa confiance dans la data. Une émancipation permise, entre autres, par des modèles statistiques émergents capables de fournir des grilles de lecture de plus en plus variées de la donnée brute., souligne Matthieu Lille-Palette.Une véritable alternative aux représentants « classiques » pour les joueurs du standing de KDB ?, poursuit Lille-Palette.Outre le Belge, Raheem Sterling, son coéquipier à City, s’est récemment séparé de son agent quand des joueurs comme Marcus Rashford ou Kylian Mbappé, entre autres, ont toujours confié leurs intérêts à leur cercle proche. Avantage non négligeable : alors que, selon une étude de la FIFA , les commissions versées aux agents ont quadruplé entre 2015 et 2020, ces joueurs-là s’affranchissent d’intermédiaires, donc de grosses dépenses et potentiellement de mésaventures, comme celle qu’a connue De Bruyne avec son précédent agent. Avec la perspective, au vu de leur réussite dans ce domaine, que d’autres joueurs de leur calibre puissent s’affranchir des intermédiaires, et porter un petit coup aux super-agents., estime Sven Demeulemeester.Reste à voir lequel.