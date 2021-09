Cristiano Ronaldo victime d’une arnaque à 288 000 euros

LT

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Avoir tellement d’argent qu’on ne se rend pas compte quand on en perd...Grâce à sa carrière de footballeur, Cristiano Ronaldo voyage beaucoup. Mais peut-être pas autant que ce qu’a voulu faire croire une employée d’une agence de voyages, comme le rapporte le quotidien portugais Jornal de Noticias . Le Portugais avait confié ses cartes bleues et les codes de ces dernières à l'agence Geostar. Entre février 2007 et juillet 2010, elle a réservé plus de 200 voyages avec les cartes du quintuple Ballon d’or - qui ne s'est aperçu de rien - pour un montant total de 288 000 euros.Jorge Mendes - l’agent de CR7 - et Nani notamment ont également fait les frais de l’employée, qui a amassé un butin de 350 000 euros. Condamnée en 2017 à quatre ans et demi de prison avec sursis par le tribunal de Porto, elle doit aujourd’hui rembourser son ancien employeur mensuellement.Braquage à la portugaise.