Coupe d'Espagne : l'Atlético et le Celta passent, Gérone cale

Les résultats :

CP Cacereño 2-1 Gérone

Gernika 0-3 Celta

CD Eldense 1-0 Burgos

Linares Deportivo 1-0 Racing Santander

Gimnàstic de Tarragone 2-1 Malaga

CD Arenteiro 1-3 Atlético de Madrid

Oviedo 1-0 Grenade

La Nucía 0-0 (6-5, tab) Las Palmas

AB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Suite et fin.Les 32de finale de la Coupe d'Espagne ont pris fin ce jeudi soir. Et le seul club de l'élite a être passé à la trappe se nomme Gérone, surpris par le CP Cacereño (D4) sur le fil. Les deux gros restants, à savoir l'Atlético et le Celta, n'ont, eux, pas failli à leur tâche, en s'imposant respectivementdevant Arenteiro (D4) età Gernika (D4).Mieux que la deuxième division donc, qui continue de perdre des représentants. Ainsi, Burgos n'a pas su renverser le CD Eldense (D3) en 45 minutes, tout comme le Racing Santander, piégé par Linares (D3) dans le temps additionnelou Malaga, défaite à Tarragone (D3) également par un but d'écart. De son côté, l'UD Las Palmas s'est embourbée à La Nucía (D3), aux tirs-au-but. Enfin, plus standard, Oviedo a disposé de GrenadeLes 16s'empileront les 3, 4 et 5 janvier prochains, avec l'entrée en lice du Real Madrid, du FC Barcelone, de Betis et de Valence, jusque-là exemptés en qualité de leaders de la précédente Liga et finalistes de la dernière