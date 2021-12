Côte d’Ivoire : Haller, Pépé et Cornet appelés pour la CAN, Seko Fofana absent

AL

Une liste sur fond de tensions Après le Maroc et l'Égypte un peu plus tôt ce jeudi, c'est au tour de la Côte d'Ivoire de dévoiler sa liste des joueurs sélectionnés pour la CAN. Sans grande surprise, on y retrouve pléthore d'habitués tels que Wilfried Zaha, Éric Bailly ou encore Franck Kessié. L'actuel meilleur buteur de la Ligue des champions Sébastien Haller sera aussi évidemment de la partie.En revanche, le grand absent se nomme Seko Fofana, lequel a fait le choix depuis plusieurs semaines de se concentrer sur la suite de la saison avec le RC Lens. Deux joueurs de Ligue 1 font néanmoins partie de la liste de Patrice Beaumelle : Ghislain Konan (Reims) et Habib Maïga (Metz). Parmi les anciens du championnat de France qui ont également été appelés, on retrouve Serge Aurier (Villarreal), Max-Alain Gradel (Sivasspor), Nicolas Pépé (Arsenal), Maxwel Cornet (Burnley) ou encore Jean Michaël Seri (Fulham).La Côte d'Ivoire fera face à la Guinée, au Sierra Leone et à l'Algérie dans le groupe E.