Un OM sans neuf mais rafraîchissant

Un neuf vous manque, et rien n’est dépeuplé. Contre l’AS Saint-Étienne, l’Olympique de Marseille a une nouvelle fois évolué sans un buteur de métier. Un choix par défaut, plus que par conviction pour Jorge Sampaoli. Après le départ de Darío Benedetto - pas encore remplacé - à Elche , et en attendant le retour de Milik espéré pour la mi-septembre, le coach argentin de l’OM compose avec ce qu’il a sous la main. Mais là où les expérimentations de Rudi Garcia ou André Villas-Boas en leur temps avaient accouché sur des échecs, l’OM sans scoreur version Sampaoli a rayonné offensivement face aux Verts (3-1) Avec 19 tirs, 27 ballons touchés dans la surface et 2,79 xG, l’OM a affiché un allant offensif certain face à Sainté, quand bien même c’est Dimitri Payet qui occupait la pointe de l’attaque olympienne. Du moins sur le papier. Car dans les faits, le meneur de jeu réunionnais a vite retrouvé sa position préférentielle de numéro dix, orchestrant la partition marseillaise par ses passes lasers et ses percussions. «» , reconnaissait d’ailleurs après coup le défenseur stéphanois Harold Moukoudi. «» , savourait Jorge Sampaoli après le match, dans les coursives du Vélodrome, pas mécontent de son coup : «» .Et pour cela, le coach argentin a notamment pu compter sur ses fusées dans les couloirs. S’il a été un peu moins en vue, Konrad de la Fuente a de nouveau affiché sa vitesse et ses qualités de percussion, multipliant les bons choix. Mais c’est surtout son pendant à droite qui a été le plus en vue : Cengiz Ünder. Pour la troisième fois en quatre matches de L1, le Turc a d’ailleurs trouvé la faille, cette fois en reprenant à son actif la spéciale de son prédécesseur - un Florian Thauvin déjà oublié - pour donner de l’air à l’OM. À l’origine ou impliqué dans quasiment tous les bons coups olympiens, Ünder a dynamité la défense stéphanoise et par le même coup la soirée. On se délecte encore de sa louche à l’origine du deuxième but marseillais.Mais en dehors de ses ailiers supersoniques et créatifs, mis sur orbite par Payet, l’OM a surtout pallié l'absence de buteur par le dépassement de fonction général de ses milieux de terrains. Même Boubakar Kamara s’y est mis, armant un missile passé tout près en début de seconde période. Ce sont surtout ses trois compères du milieu marseillais qui ont fait le plus de dégâts. Omniprésent, Valentin Rongier a ainsi multiplié les tentatives hors et dans la surface, manquant seulement de lucidité, comme il l’a reconnu après la rencontre : «» .S’il a pêché dans le dernier geste, Rongier a en revanche eu la lucidité nécessaire pour délivrer une offrande sur le deuxième pion de l’OM. Un but signé Gerson, autre milieu qu’on a souvent vu en position de neuf dans la surface des Verts, comme sur son but justement, digne d’un pur neuf. Enfin, Mattéo Guendouzi, lui aussi trouvé en pleine surface sur son ouverture du score, a affiché le même appétit offensif avec plusieurs tentatives en dehors de son but, dont une frappe sur le poteau. S’il a disparu en fin de rencontre, l’anciena été la plaque tournante du milieu marseillais pendant une bonne partie de la rencontre : prometteur. Des milieux capables de se projeter en nombre, des ailiers rapides et adroits, et un maestro en pleine forme : voilà comment l’OM, sans buteur, a surclassé l’AS Saint-Étienne. «» , concédait ainsi Claude Puel après coup, avant de poursuivre, lucide : «» . Finalement, il ne leur manque plus que Milik. Ca tombe bien : l’attaquant polonais qui vient de récupérer le numéro neuf, devrait faire son retour après la trêve.

