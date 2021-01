Coaching gagnant pour l'OM

Portés par un bon trio Thauvin, Gueye et Kamara ainsi que par des remplaçants inspirés, les Marseillais entament bien l'année en battant Montpellier (3-1).

Concours de maladresse

Balle perdue, changement payants

Olympique de Marseille (4-2-3-1) : Mandanda - Nagatomo (Khaoui, 79e), Ćaleta-Car, Álvaro, Sakai - Gueye, Kamara - Radonjić (Payet 73e), Cuisance (Strootman, 65e), Thauvin - Benedetto (Germain, 79e). Entraîneur : André Villas-Boas.



Montpellier (4-4-2) : Omlin - Ristic (Hilton, 85e), Congre, Cozza, Sambia - Yun (Dolly, 46e), Ferri, Chotard (Le Tallec, 73e), Mollet - Laborde, Delort. Entraîneur : Michel Der Zakarian.

Le regard est taquin, l’attitude revancharde. Le doigt soigneusement posé sur sa bouche, Nemanja Radonjić invite les travées désertes de l’Orange Vélodrome ainsi que les critiques à se taire. Parfaitement servi par Florian Thauvin au second poteau, le Serbe vient de se glisser devant son vis-à-vis pour envoyer un coup de tête dans le but de Jonas Omlin. Il est 21h41 et alors que l’on se demandait qui de Marseille ou de Montpellier s’inclinerait dans le concours de maladresse qu’était ce premier acte, « CR Serbe » vient valider la décision d’André Villas-Boas de le titulariser en lieu et place de Dimitri Payet. Le premier bon choix du Portugais dans une soirée comme il y en a quelques-unes dans la vie d’un coach : celle où quoi qu’il se passe, tout fonctionne. Récompensé par Radonjić, AVB le sera par Payet, par Germain, par Strootman et par Khaoui. Des entrées qualitatives quand elles n’ont pas été décisives. Le scénario idoine pour un mois de janvier ultra-chargé.Le dernier chiffre de l’année a changé, mais le match commence quand même par une bonne vieille semelle de Jordan Ferri sur Pape Gueye. Le bénédicité étant dit, les joueurs de Michel Der Zakarian se mettent à table. On joue depuis cinq minutes à peine quand Mollet donne la couleur : il s’infiltrera dans tous les espaces qu’il trouvera. Entre Nagatomo et Álvaro, en l’occurrence, mais son centre ne trouve pas Delort. C’est le début d’une session gaspillage pour des hommes en orange aussi inspirés au moment de tisser leur toile que maladroit dans la dernière passe ou dans la finition. C’est le cas de Chotard, dont le centre après un festival sur Sakai ne trouve personne. Mais aussi et surtout de Delort, souvent sollicité par un Yun intéressant. Que ce soit de la tête ou du pointu en face à face, l’international algérien se montre étonnamment inefficace face à Steve Mandanda.Côté marseillais, tous les chemins partent de Thauvin. Parfois aidé par Gueye, quand ce n’est pas par les appels de Sakai, l’international français joue du pied gauche pour permettre à l’orchestre marseillais de jouer juste. Malchanceux sur sa spéciale, déviée in extremis en corner, l’ancien bastiais cherche la passe qui tue et Dario Benedetto. Mais quand ce n’est pas Sambia qui le prive d’un but facile, ce sont quelques centimètres qui séparent son coup de boule de la barre d’Omlin. Maladroit, l’Argentin l’est également sur un centre de Gueye, sur lequel Omlin et Cozza se regardent. Benedetto hérite du ballon seul, mais surpris, il ne score pas dans le but vide. Mais le travail de sape de Thauvin sur son côté finit par payer. Son offrande trouve cette fois le crâne de Radonjić, qui ne tremble pas au moment d’ouvrir le score. Au terme de ces 45 minutes d’intense maladresse, ce sont les locaux qui ont réussi à faire mouche une fois.Un petit but et puis s’en vont. Bousculés par Montpellier en première période, mais capables de riposter, les coéquipiers de Steve Mandanda abandonnent le ballon au retour des vestiaires. À leur aise, les visiteurs sévissent dès la 52minute sur une étrange action. Clairement en position de hors-jeu, Andy Delort laisse est sollicité, mais laisse intelligemment passer le ballon entre ses jambes. Celui-ci arrive dans les pieds de Mollet, excentré côté droit, mais dont la frappe croisée pied droit trompe un Mandanda assez peu inspiré. La main levée depuis le début de l’action, Álvaro réclame un hors-jeu, mais Stéphanie Frappart ne bronche pas, le car non plus. Autre vérification en cours, quelques instants plus tard : l’inefficacité de Dario Benedetto. Tout heureux de voir Chotard le lancer en profondeur, l’Argentin arrive face à Omlin, mais son contrôle, timide, le pousse à chercher Thauvin d’une passe peu inspirée.Finalement, ce sont les changements qui vont sauver l’OM. Ces soirs où tous les choix du coach payent. Alors que les entrées de Strooman et Payet font du bien immédiatement, la paire Kamara-Gueye marque de son empreinte le milieu de terrain. Complémentaires et intéressants tant sur le plan défensifs que dans la projection, les minots sont aux premières loges pour assister au déboulé de Dimitri Payet. Tout en puissance, le meneur de jeu s’infiltre dans la surface et allume un pétard petit filet qui ne laisse aucune chance à Omlin. Quelques instants plus tard, c’est sur un mouvement initié par Kamara que Khaoui sert Germain qui ouvre parfaitement son pied pour faire le break et tuer le match. Deux entrants. Les Marseillais peuvent sourire. 2021 commence bien.