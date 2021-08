Clermont arrache un nul fou à Lyon

Dans la tourmente après deux prestations loin de son standing, l'Olympique lyonnais se devait une revanche face à Clermont. Mission ratée, malgré une première période quasiment parfaite, un doublé de Moussa Dembélé et un bijou de Paqueta. Mais Clermont est parvenu à déjouer tous les pronostics en revenant au score dans les dix dernières minutes de jeu (3-3). Tout va mal à Lyon.

413

Dembélé, 267 jours après

Rashani, ce héros

Olympique lyonnais (4-2-3-1) : Lopes - Dubois (Gusto, 74e), Da Silva (Denayer, 82e), Diomandé, Emerson - Caqueret, Guimarães (T. Mendes, 82e) - Paqueta (Kadewere, 74e), Aouar, Toko Ekambi - Dembélé. Entraîneur : Peter Bosz.



Clermont (4-2-3-1) : Desmas - Zedadka, Hountondji, Ogier, Mendy (Nsimba, 78e) - J. Gastien, Iglesias (Abdul Samed, 60e) - Dossou (Tell, 78e), Berthomier (Khaoui, 69e), Allevinah (Rashani, 69e) - Bayo. Entraîneur : Pascal Gastien.



Rennes-Nantes, Arsenal-Chelsea ou même Nice-Marseille... C'est dimanche de derbys dans le football européen. Et pour rester dans le thème, un nouveau venu entre Lyon et Clermont, deux villes distantes de quelque 167 kilomètres. Avec deux dynamiques clairement opposées : deux victoires et la confiance au maximum pour le promu ; un début de saison raté et déjà les premières tensions sur les bords du Rhône. Dans l'obligation de réagir pour effacer les traces de doigts angevins encore bien présentes sur leurs joues, les Rhodaniens ont parfaitement mordu dans la rencontre, s'appuyant sur un doublé de Moussa Dembélé. Avant de retomber dans leurs travers et de concéder le match nul dans les derniers instants.Comment se remettre en confiance après une semaine comme celle que viennent de vivre les Lyonnais ? En attaquant pied au plancher, bien sûr. Une tête d'Aouar juste à côté d'entrée (2), puis un penalty obtenu et transformé par Moussa Dembélé, buteur pour la première fois depuis le 29 novembre dernier contre Reims, et le tour est joué. Lyon montre de l'envie, de l'intensité au pressing, et la qualité technique fait le reste. Malheureusement, Aouar est toujours maladroit au moment de conclure (11). Mais cet Olympique lyonnais sait aussi se montrer fébrile, comme sur ce corner dévié dans son but par le malheureux Sinaly Diomandé. Sauf que cette fois, pas de quoi faire trembler la bande de Peter Bosz. Moussa Dembélé suit parfaitement cette frappe de Paqueta repoussée et la VAR est de la partie pour lui accorder le doubléEn face, Clermont n'a pas l'intention d'abdiquer et se projette rapidement à chaque sortie de balle. Pourtant en situation idéale, Mohamed Bayo envoie le ballon en tribunes (24), tandis sur Lopes veille sur un ballon vicieux de Jason Berthomier (37). Moment choisi par Lucas Paqueta pour offrir au public du Groupama Stadium le bijou du week-end. Une-deux avec Léo Dubois côté droit, double une-deux avec Bruno Guimarães pour revenir dans l'axe, une-deux avec Houssem Aouar pour s'inviter dans la surface et finition clinique. Chapeau l'artiste !Une première période qui s'achève avec dix-huit frappes, record de la saison. Il fallait bien ça avant un deuxième acte longtemps moins enjoué en attendant un final totalement dingue, malgré plusieurs situations intéressantes pour l'OL. Dans la chaleur de la capitale des Gaules, les joueurs baissent progressivement le pied physiquement. Moussa Dembélé se permet de chiper le cuir à Kadewere pour tenter d'inscrire un triplé et de le ramener à la maison, mais c'est au-dessus (75). Punition immédiate ou presque, puisque Rashani profite de la fatigue d'un Damien Da Silva en difficulté pour piquer par-dessus Lopes et faire transpirer les travées du stade. Un puis deux pour leauvergnat, qui vient glacer tout un club de la tête sur nouveau corner. La semaine s'annonce une nouvelle fois agitée sur les bords du Rhône.