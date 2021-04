City retourne Dortmund et rejoint Paris en demies

Rapidement mené au score par le Borussia Dortmund, Manchester City a attendu un penalty en début de seconde période pour égaliser, avant de l'emporter, comme à l'aller, grâce à un nouveau pion de Phil Foden (1-2). Les Citizens affronteront le PSG en demi-finales de cette Ligue des champions.

1

Wesh Morey

Le Phil conducteur

Borussia Dortmund (4-3-3) : Hitz - Morey, Hummels, Akanji, Guerreiro - Bellingham, Can, Dahoud (Hazard, 74e) - Knauff (Reyna, 68e), Haaland, Reus. Entraîneur : Edin Terzić.



Manchester City (4-3-3) : Ederson - Walker, Stones, Dias, Zinchenko - De Bruyne, Rodri, Gündoğan - Mahrez, B.Silva, Foden. Entraîneur : Pep Guardiola.

Les gazettes européennes auraient aimé voir une nouvelle double confrontation entre Erling Haaland et Kylian Mbappé. Mais après avoir ouvert le score de manière précoce grâce à Jude Bellingham, l'escouade de l'attaquant norvégien s'est fait rejoindre au score à cause d'une main malencontreuse d'Emre Can au retour de l'entracte, avant que les Allemands s'endorment sur desqui n'avaient pas envie de sortir par la petite porte. Résultat, le BvB a encaissé un second but, et l'équipe de Pep Guardiola s'est qualifiée presque sereinement. Voilà le Catalan de nouveau en demies. Et pour la première fois de sa carrière, il se frottera à Paris.Dans un Signal Iduna Park encore orphelin de son mur jaune, le Borussia ne veut pas perdre de temps. Alors quand Haaland touche son deuxième ballon du match, et crée une brèche dans la surface tout en maintenant John Stones à distance, lesse ruent vers l'attaque. Coup de chance, Jude Bellingham hérite du ballon dans la surface avant de le déposer dans les filets adverses d'un plat du pied puissant à souhait. Encore mineur, le gosse de Birmingham devient le deuxième plus jeune buteur de C1 en phase éliminatoire, à seulement 17 piges et 289 jours. Bougon, mais encore endormi défensivement, City tente alors de se réveiller. D'abord sur corner, puis via son capitaine, Kevin De Bruyne, qui trouve la barre allemande (24). Mauvais point pour le Borussia, l'antisocial belge est de plus en plus visible entre les lignes, trouvant enfin ses compères d'attaque, sauf quand Mateu Morey l'empêche de faire marquer Bernardo Silva (25). Invaincus à la maison en C1 cette saison, les gars de Terzić souffrent, mais rejoignent les vestiaires avec la qualification en poche.Problème, le début du second acte ressemble à la fin du précédent : un Haaland difficilement trouvable, une grosse domination des Mancuniens et des corners à répétition. Puis sur un centre de Phil Foden, Emre Can tente de dévier le ballon de la tête, mais celui-ci file sur son bras, contraignant Carlos del Cerro Grande à désigner immédiatement le point de penalty. Il n'en fallait pas plus pour que Riyad Mahrez, encore muet en C1 cette saison, n'allume Marwin Hitz pour égaliserAprès quoi, Haaland, Dahoud et Reus essayent de sortir un peu du bois, mais les contre-attaques du BvB sont toutes trop prévisibles pour dérouter deslargement ragaillardis par l'égalisation de l'Algérien. Dortmund s'en remet donc aux coups de pied arrêtés, mais c'est bien sur un corner adverse, tiré à plusieurs, que Phil Foden donne l'avantage à son équipe, et l'envoie définitivement en demi-finales. Pour la bande de Guardiola, c'est la fin d'une malédiction qui avait trop duré, City s'incrustant dans le dernier carré de la compétition pour la première fois depuis 2016. Et maintenant, place à Paris.