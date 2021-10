Cataldo : « Tapie a marqué ma vie et celle de millions de Marseillais »

L'OM de Bernard Tapie, ce sont les stars, les trophées, la Ligue des champions. Mais c'est aussi la ferveur et l'essor des groupes de supporters. Parmi eux, les Dodgers, fondés en 1992 au beau milieu de l'ère Tapie. Président du groupe installé en virage nord, Christian Cataldo rend hommage au boss, disparu ce dimanche 3 octobre.

« J'ai appris qu'il allait se faire enterrer à Marseille, et ça, ça me touche profondément. Même quand il part, il nous fait encore un cadeau. »

Propos recueillis par AH

« Je me suis levé, j'ai allumé la TV et voilà... On s'y attendait, mais je suis bouleversé, triste. Tapie a marqué ma vie et celle de milliers, millions de Marseillais, d'amoureux de football, de Français. Je tiens d'abord à présenter mes condoléances à sa famille, sa femme, ses petits-enfants. Je le salue encore une fois. C'est quelqu'un qui ne vous laisse pas indifférent. C'était Bernard Tapie, ce n'était pas n'importe qui. C'était un personnage hors du commun, que j'ai eu la chance de rencontrer. Quand tu rencontres quelqu'un comme ça, tu sais qu'il n'est pas comme les autres. Je retiens d'abord ça de lui, avant même le football. Et puis il y a eu les victoires, le sacre à Munich, nos années de bonheur... Là, c'est le supporter qui parle, mais Tapie était un homme hors du commun.J'ai appris qu'il allait se faire enterrer à Marseille, et ça, ça me touche profondément. Même quand il part, il nous fait encore un cadeau. Pour nous, c'est un énorme cadeau. On le remercie, même si bien sûr, on aurait préféré qu'il reste parmi nous. Mais cette volonté d'être enterré ici, c'est énorme pour nous. C'est le plus grand président de l'histoire du club, il n'a pas d'égal. Certains ont été bons, mais lui était au-dessus. Il nous a tout amené : les titres, les stars. Il est devenu marseillais. Il a goûté à l'OM, comme beaucoup, il est tombé amoureux de cette ville pourrie.C'est une ville attachante.Nous, on a fondé le groupe en 1992, donc en pleine splendeur. Bien sûr que Bernard Tapie nous a aidés au début, c'était les grandes années. Il a été pour quelque chose dans ce mouvement supporter marseillais qui s'est amplifié à l'époque, et qui perdure depuis. On lui sera toujours reconnaissant. Il faudrait quelque chose à sa hauteur pour lui rendre hommage, je ne sais pas quoi, et ce n'est pas à nous de décider. Mais c'est sûr qu'il va falloir faire quelque chose pour cet homme qui a tant fait pour notre ville et notre club. Là, c'est une semaine difficile entre René Malleville, Clément des Fanatics et maintenant Bernard Tapie : ils sont tous différents, mais ils se réunissent sous la passion de l'OM. C'était une mauvaise semaine pour les supporters marseillais. On espère au moins gagner à Lille pour faire ce cadeau à Bernard, ça lui fera plaisir de là où il est. »