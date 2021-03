Chelsea enfonce l'Atlético dans les cordes

Battu pour la deuxième fois en trois semaines et une nouvelle fois incapable de marquer, l'Atlético a été éliminé mercredi soir de la Ligue des champions par un Chelsea tout en contrôle (2-0). Thomas Tuchel tient bien le début d'une belle affaire.

13

Hakim fly !

Simeone sans solution

Chelsea (3-4-3) : Mendy - Azpilicueta, Zouma, Rüdiger - James, Kanté, Kovačić, Alonso (Chilwell, 90e) - Ziyech (Pulisic, 77e), Werner (Hudson-Odoi, 83e), Havertz (Emerson, 90e). Entraîneur : Thomas Tuchel.

Atlético (4-4-2) : Oblak - Trippier (Lemar, 69e), Savić, Giménez, Lodi (Hermoso, 46e) - Llorente, Koke, Saúl, Carrasco (Dembélé, 53e) - J. Félix, L. Suárez (Correa, 59e). Entraîneur : Diego Simeone.

Peut-être qu'on reparlera, dans quelques mois, de cette nuit de mars. Pour une simple raison : si Thomas Tuchel a vu mercredi soir son Chelsea enchaîner un treizième match sans défaite, il a aussi regardé sa nouvelle troupe, portée par un quintet Kovačić-Kanté-Werner-Ziyech-Havertz en feu, prouver qu'elle était bien en train de devenir une équipe, une vraie, capable de jouer avec le pressing adverse comme avec un chewing-gum et de contrôler sans sourciller un Atlético dominé pour la deuxième fois en trois semaines par les(2-0).Ce devait être une longue séance de torgnoles, une nuit pour se mordre aux quatre coins du gazon et pour jongler avec la raison comme si l’on venait de s’envoyer une pinte de Triple Karmeliet cul sec. Ce Chelsea-Atlético a finalement pris la forme d’un défilé de diapos, où l’on a tour à tour vu lesrésister aux premiers coups de griffe devenus à Londres pour sortir la boîte à calottes, puis logiquement punir le manque de piquant offensif des Madrilènes. Une image sera alors facilement dégainable à l’heure de résumer le premier acte de cette soirée. On y voit Timo Werner venir légèrement contrer d’un tacle vorace un centre de Kieran Trippier avant de se retrouver, moins de dix secondes plus tard, dans la surface de l’Atlético pour déposer un anchois dans le bec d’un Ziyech réaliste après un bon travail, au passage, de Kai Havertz. On jouait alors la trente-quatrième minute de ce huitième de finale retour de Ligue des champions, Diego Simeone venait de s’arracher les cheveux dans sa zone technique après une faute non sifflée d’Azpilicueta sur Yannick Ferreira Carrasco dans la surface de Chelsea et le leader de Liga méritait surtout presque de se faire punir après avoir peiné à se montrer réellement dangereux malgré quelques éclairs isolés de João Félix. À quelques mètres de Simeone, Thomas Tuchel, lui, a pu, à cet instant, lever les bras comme un enfant ouvrant son premier cadeau de Noël et saluer la maîtrise des événements de ses hommes. Des types qui ont donné, mercredi soir, une leçon de sortie de balle et de gestion de pressing à desqui n’ont touché Mendy que sur une timide tentative de Lodi en début de match et une autre de João Félix, étouffée par un contre bleu.Des mecs qui sont, en plus, revenus en seconde période pour enfoncer la tête de leurs invités sous l’eau. Porté par l’intrigue de la rencontre, Hakim Ziyech a alors continué son festival et a accueilli Hermoso, arrivé à la fête quelques secondes plus tôt pour prendre la place de Lodi, par une série de tours avant de lancer Werner buter sur un Oblak en résistance, de nouveau décisif sur une autre tentative du magicien marocain avant l’heure de jeu. En réponse, Diego Simeone a joué avec ses pions, changé de système à la pause pour installer une défense à trois, sorti un Suárez invisible et a abattu de multiples cartes (Correa, Dembélé, Lemar), mais c’est de nouveau Chelsea que l’on a retrouvé, Werner tirant une nouvelle flèche juste au-dessus du but madrilène. Petite éclaircie : dans le dernier quart d'heure, João Félix a cogné Édouard Mendy à deux reprises et a vu une autre tentative frôler le poteau gauche du portier sénégalais. Dernier éclair : sur un corner pour l'Atlético, Stefan Savić a enfoncé son coude dans le ventre de Rüdiger et a été envoyé à la douche avant ses potes, laissant ensuite Chelsea envoyer de dernières boulettes sur le but d'Oblak et Emerson doubler la mise sur son premier ballon. Rideau : voilà lesdans le grand huit.