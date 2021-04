Chelsea prend une grosse option

Vainqueurs de Porto en quarts de finale aller de la Ligue des champions grâce à deux réalisation de Mason Mount à la demi-heure de jeu et de Ben Chilwell en fin de rencontre, les Blues ont fait la moitié du chemin qui mène au dernier carré de la C1. Loin d'être ridicules, notamment en première période, les Portugais se sont néanmoins heurtés à un Chelsea très solide.

La frustration, arme fatale du Tuchelsea

Portugais stériles, Anglais tranquilles et presque faciles

Porto (4-3-3) : Marchesín - Manafá (Conceição, 82e), Pepe, Mbemba, Zaidu - Corona, Grujić, Uribe, Otávio (Martínez, 84e) - Marega (Vieira, 83e), Díaz. Entraîneur : Conceição.



Chelsea (3-4-3) : Mendy - Azpilicueta, Christensen, Rüdiger - James (Silva, 79e), Jorginho, Kovačić (Emerson, 92e), Chilwell - Mount (Kanté, 80e), Havertz (Giroud, 65e), Werner (Pulisic, 64e). Entraîneur : Tuchel.

West Bromwich Albion n'était donc qu'un accident, rien qu'un accident. Quelques jours après s'être fait écarteler à domicile et en infériorité numérique par l'avant-dernier de Premier League pour la toute première défaite de Tuchel depuis son arrivée en Angleterre, Chelsea a remis les pendules à l'heure. Non, lesn'ont pas oublié leurs fondamentaux. Non, lesne sont pas choqués de ce revers étonnant ou des tensions apparues à l'entraînement symbolisées par une embrouille Rüdiger-Kepa. Oui, lesen ont encore dans le bide pour cette fin de saison qui risque d'être excitante jusqu'au bout. À Séville, en quarts de finale aller de la Ligue des champions, Porto en a fait l'amère expérience puisque les Portugais se sont - comme bien d'autres avant eux - fait avoir par le pragmatisme des Anglais. Lesquels ont obtenu ce qu'ils étaient venus chercher, à savoir une victoire sans prendre de but grâce à une réalisation de Mount à la demi-heure de jeu et une autre de Chilwell en fin de partie, et font la bonne affaire une semaine avant le retour.24minute, à l'Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Alors que Porto monte progressivement en puissance, Otávio s'apprête à botter un coup de pied de coin... et tente le corner direct qui trompe toute la défense de Chelsea, la balle terminant sa course sur la barre transversale de Mendy sans que Zaidu ou Pepe ne puisse la coller au fond des cages au rebond. Cinq grosses minutes plus tard, les Portugais peuvent l'avoir mauvaise : servi par Jorginho et auteur d'un contrôle à montrer dans toutes les écoles de football, Mount ouvre le score d'une frappe croisée dégoûtant Marchesín pour donner l'avantage auxjusqu'à la mi-temps. Le seul tir anglais de toute la première période, contre... huit, en faveur des Lusitaniens. Ces derniers viennent tout simplement de faire la rencontre du 3-4-3 de Tuchel, dont les joueurs monopolisent le ballon (plus de 63% de possession) pour frustrer l'adversaire et dont la défense connaît le secret du. Conceição le savait déjà, il en a désormais la confirmation : pour espérer un score favorable avant la seconde manche et davantage embêter ce coffre-fort bleu, il va falloir exercer une pression encore plus intense que celle proposée avant la pause et surtout se montrer réaliste.Sauf que sans Silva (sur le banc, après son expulsion en Premier League il y a quelques jours) ni Giroud ou Kanté (remplaçants, eux aussi) dans le onze titulaire, Chelsea paraît jouir d'une confiance déconcertante. Pas forcément bien meilleurs dans le jeu, lessont toutefois portés par une sérénité difficile à expliquer. Aussi sérieux qu'organisés, les Anglais semblent avoir appris les consignes de leur entraîneur allemand à la perfection. Et Mendy répond présent, en outre, dès qu'il faut rassurer les camarades. Impuissant, Porto tente tant bien que mal d'apporter du danger dans la surface du gardien. Mais les potes de Pepe sont plus à l'aise pour réclamer un penalty sur Marega ou sur Díaz que pour donner du (vrai) boulot au portier sénégalais. Un Díaz qui, pourtant, est tout proche d'égaliser via un enroulé léchant le poteau. Reste que ce n'est pas suffisant face à ces Londoniens-là, qui breakent par Chilwell (quel exploit personnel !) et en bonne position pour composter leur ticket dans le dernier carré. Si leur collectif n'est pas dans un jour sans comme contre WBA, ça risque d'être compliqué pour les Portugais...