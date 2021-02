Monaco fait le job à Grenoble

Grenoble (4-3-3): Salles - Abou Demba (Benet, 71e), Straalman, Nestor, Mombris - Perez, Belmonte (Pickel, 63e), Michel (Néry, 68e) - Diallo, Ravet (Semedo, 63e), Anani (Djitté, 63e). Entraîneur: Philippe Hinschberger.



Monaco (4-4-2): Majecki - Aguilar, Disasi, Matisma, Ballo-Touré - Fabregas (Tchouaméni, 74e), Millot (Golovin, 74e), Matazo (Luis, 74e) - Diop (Diatta, 63e), Jovetić, Pellegri (Caio Henrique, 80e). Entraîneur: Niko Kovač.

AD, au Stade des Alpes

Monaco avait du pain sur la planche à Grenoble, alors les Monégasques ont sorti leur tablier pour cuisiner à feu doux les Isérois.Grâce à un onze de départ revisité avec les titularisations des jeunes Enzo Millot et Eliot Matazo au milieu de terrain, Niko Kovač a imposé dès les premières minutes une domination territoriale à l'actuel troisième de Ligue 2, encore invaincu à domicile cette saison. Résultat : les Asémistes n'ont concédé aucune occasion de but franche et se sont montrés dangereux plusieurs fois sur des tentatives de Cesc Fàbregas sur un centre en retrait d'Aguilar (13), d'Enzo Millot sur un service au second poteau de Stevan Jovetić (22), ou encore un nouveau centre dangereux d'Aguilar (35). Logiquement, les visiteurs ont pris l'ascendant au tableau d'affichage sur une contre-attaque éclair conclue par Jovetić. Avec un peu plus d'adresse, l'international monténégrin aurait même pu doubler la mise avant la pause (39, 40).Eu deuxième période, le GF38 est toujours harcelé par le pressing monégasque constant et peine à se créer des opportunités pour égaliser. Seul un tir trop croisé d'Achille Anani (60) est à signaler. Mais très vite, Monaco reprend les devants et Jovetić oblige Salles à une belle claquette (66). Les Monégasques dominent mais ne parviennent pas à tuer le suspense, à l'image de la déviation d'Aleksandr Golovin bien maîtrisée par Salles (86). Lancé à pleine vitesse suite à une passe en profondeur de Moussa Djitté, le capitaine Jérôme Mombris croise trop sa frappe et manque l'égalisation grenobloise (89). Il faudra une ultime parade de Salles devant Jovetić (90+3) pour empêcher l'ASM de s'offrir un plus large succès.Monaco met fin à la série de onze matchs consécutifs sans défaite du GF38 à domicile en 2020-2021 et se qualifie pour les seizièmes de finale de la compétition.