Carton rouge européen sur City

Puni par l'UEFA pour non-respect du fair-play financier après avoir déjà été sanctionné financièrement par le passé, Manchester City est exclu de toutes compétitions européennes pendant deux ans. Mais le club a fait appel, et il en faudra certainement davantage pour ne pas voir le gang de Pep Guardiola en Ligue des champions la saison prochaine.

Par Florian Cadu

Pep Guardiola pensait avoir parfaitement préparé les choses. Superbe restaurant booké, meilleure table de l'établissement réservée, apéritif déjà prêt à servir... En cette soirée de Saint-Valentin, l'Espagnol avait mis les petits plats dans les grands pour que son invitée daigne enfin s'offrir à lui. Sauf qu'aux alentours de 19h30, heure du rendez-vous, la convive lui a posé un lapin. Au lieu de trouver deux grandes oreilles en face de lui, il n'y avait qu'une lettre posée dans l'assiette.Voici le message que le Catalan a pu y lire : «Sur le cul, Monsieur Guardiola ? Pas vraiment. En vérité, il s'y attendait un peu. Comme ceux qui le payent et qui souhaitent enfin ramener la Ligue des champions chez eux - ce que Manchester City n'a jamais réussi à faire, dans son histoire -, l'entraîneur connaissait les risques. Son club s'est donc dit «» de la mauvaise nouvelle. Cette dernière a été officialisée ce vendredi, alors que beaucoup d'amoureux observaient le menu qu'ils allaient déguster : la chambre de jugement de l'Instance de contrôle financier des clubs de l'UEFA a exclu le club de toutes compétitions européennes pour les deux prochaines saisons, en plus de le sanctionner d'une amende de trente millions d'euros. Sa faute ? Avoir enfreint les règles du fair-play financier, tout simplement.Trahis par les révélations des Football Leaks, lessont en effet soupçonnés d'avoir eu recours à des contrats détournés et de sponsoring surévalués afin d'alléger leur masse salariale. En surévaluant les revenus issus de ces contrats de sponsoring pré-cités, les dirigeants auraient dépensé beaucoup plus d'argent que ce que l'entité rapportait. Chose interdite par le règlement de ce satané fair-play financier qui a épluché les comptes de la structure entre 2012 et 2016, et qui lui avait déjà coûté soixante millions (dont vingt ferme) en 2014.À l'époque, l'UEFA tape sur les doigts de Manchester et de Paris en leur collant un carton jaune chacun : réduction du nombre de joueurs autorisés à jouer la C1 (25 à 21), et des pertes de budget maximum pour les Anglais (pas plus de vingt millions pour 2013-2014 et dix millions pour 2014-2015, la tolérance allant jusqu'à 45 millions de perte cumulée au cours des exercices 2013-2014 et 2014-2015 puis trente millions pour les exercices 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018).Problème, l'avertissement n'a pas été pris au sérieux par les. Lesquels ont tout simplement craché sur leur promesse de limiter leurs dépenses durant les mercatos : 72 millions en 2014-2015 en incluant les ventes (alors qu'ils avaient juré lâcher moins de soixante millions), 140 millions en 2015-2016, 180 millions en 2016-2017, près de 100 millions en 2019-2020... Dans ce contexte, les autorités ont semblé dans l'obligation de sortir le rouge pour une expulsion presque immédiate.N'empêche que les joueurs bleu ciel, actuellement interdits de fouler une pelouse en Coupes d'Europe en 2020-2021 et 2021-2022, ne vont peut-être pas filer aux vestiaires aussi rapidement. Certes, le Tribunal arbitral du sport (TAS) a rejeté la plainte déposée par City qui avait anticipé l'affaire en juin. Mais les Mancuniens ont évidemment fait appel devant le même TAS face à cette forte décision qu'il redoutait, et leurs avocats ne vont pas manquer de subterfuges pour la faire annuler.Et si l'une des premières « victimes » du fair-play financier s'appelle tout de même l'AC Milan (après Málaga, l'Étoile rouge de Belgrade ou encore Galatasaray), éjecté de la Ligue Europa en 2018-2019, il s'agit cette fois d'une des meilleures équipes du monde qui serait absente de la compétition reine. La punition ne serait pas moins méritée, mais elle ferait encore plus de bruit. Avec des mouvements sur le banc comme dans l'effectif. «» , a néanmoins prévenu Madame C1...