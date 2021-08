Carlos Soler régale avec un but en aile de pigeon contre Alavés

Take a moment to appreciate this beautiful flicked finish from Carlos Soler ? pic.twitter.com/DPIhaaFFvC — ESPN FC (@ESPNFC) August 27, 2021

1,2,3, Soler !La VAR est formelle : c’est un. Contre Alavés (3-0), Carlos Soler a tout fait pour Valence vendredi soir. Y compris être à la création et à la conclusion d’un but somptueux. Alors que la mi-temps pointe le bout de son nez, l’Espagnol se rend disponible devant la surface pour créer de l’espace derrière lui. Son latéral José Gayà en profite pour centrer au deuxième poteau direction Gonçalo Guedes. Le Portugais manque sa prise de balle (ou réalise une remise de génie, c'est selon), cela profite à Carlos Soler, qui avait accouru dans la surface. Légèrement en avance, il se jette pour mettre son talon en opposition en plein vol, et boum.Le but du break sécurise la victoire deset offre provisoirement la première place du classement aux joueurs de José Bordalás. Mais ce but ressemble aussi et surtout à un remerciement destiné à Luis Enrique. Le sélectionneur espagnol vient d’appeler Carlos Soler pour la première fois à l’occasion de la fenêtre internationale de septembre. Et il lui a bien rendu. À 24 ans, le milieu marque son troisième but en trois matchs de championnat.Propre.