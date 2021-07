Canal+ suspend son contrat avec beIN et la LFP

Canal-beIN-LFP, les hostilités sont lancées autour du lot 3 de la Ligue 1 #DroitsTV #Médias https://t.co/AxDIDYaeDK — Sacha Nokovitch (@SachaNoko) July 13, 2021

Quand y en a plus, y en a encore moins. Selon L'Équipe , Canal+ a contacté la Ligue de football professionnel et beIN Sports ce mardi matin, en affirmant sa volonté de se désengager du contrat liant les trois parties. Pour rappel, ce contrat stipule que beIN délivre à Canal+, par l'intermédiaire d'un contrat de sous-licence, deux affiches de Ligue 1 (samedi à 21 heures, dimanche à 17 heures) pour 332 millions d'euros par an jusqu'en 2024. La chaîne cryptée entend ainsi dénoncer la non-réaction de beIN Sports à la différence de traitement avec Amazon, qui ne versera « que » 250 millions d'euros par an à la LFP, et estime en conséquence que la chaîne qatarienne a d'elle-même rompu le contrat, en ne faisant rien pour renégocier.Conséquence possible : beIN pourrait sortir aussi du contrat, faute de recevoir le paiement de Canal+. Ce qui laisserait deux matchs sans diffuseur et qui créerait, à terme, un trou de 332 millions d'euros par an dans les caisses du football français, qui n'ont pas la réputation d'être à leur zénith financièrement parlant.Mais nous n'en sommes pas encore là.