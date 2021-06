Canal + condamné à verser 10 000 euros à la LFP

AS

Combat LFP-Canal, round 132.Alors que l'instance et la chaîne de télévision se livrent un duel sans merci depuis de nombreux mois, la Ligue de football professionnel vient de mettre un bon crochet à son adversaire. Selon les informations de, Canal + a été jugé coupable d'unenvers la Ligue, et condamné à lui verser 10 000 euros de dommages et intérêts, ainsi que 50 000 euros de remboursement des frais de justice. Une somme bien inférieure à celle initialement demandée par la LFP (2,5 millions d'euros). Le contentieux entre les deux parties remonte à décembre 2018, lorsque la LFP avait reporté, sur demande des préfectures, treize matchs de Ligue 1 en raison(mouvement des Gilets Jaunes). Si la Ligue estimait avoir respecté ses obligations contractuelles, la chaîne cryptée n'a pas vu l'affaire du même œil, jugeant que la LFP avait déprogrammé les rencontres sur de, et non sur la base d'arrêtés préfectoraux.Et sinon, on en est où dans l'attribution des droits TV ?