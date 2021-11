C’est quoi cette histoire entre Aminata Diallo et Kheira Hamraoui ?

Au lendemain de la victoire face au Real Madrid en Ligue des champions, Aminata Diallo a été arrêtée ce mercredi à son domicile et placée en garde à vue dans le cadre de l’enquête sur l’agression subie par sa coéquipière Kheira Hamraoui. Cette affaire vient polluer le monde du football féminin français, qui n’avait vraiment pas besoin de ça.

Le PSG condamne les violences commises

« L'un des agresseurs s'est acharné sur Kheira Hamraoui, au niveau de ses jambes, comme s'il voulait l'empêcher d'exercer son métier pour un moment. »

En concurrence à Paris et en équipe de France

Sur les coups de 12h30 ce mercredi, l’annonce a fait l’effet d’une bombe. L’Équipe informe qu’Aminata Diallo, milieu de terrain du Paris Saint-Germain, a été arrêtée par les enquêteurs de la brigade de répression du banditisme (BRB) dans la matinée à son domicile de Marly-le-Roi, dans les Yvelines. Le quotidien affirme ensuite que la joueuse a été placée en garde à vue dans le cadre d’ une enquête ouverte après l’agression de Kheira Hamraoui , sa coéquipière et concurrente au poste de milieu de terrain. Titulaire ce mardi soir au Parc des Princes face au Real Madrid , Diallo avait pour mission de suppléer l’ancienne Barcelonaise, officiellement absente pour. Ce mercredi, on en sait donc plus sur l’absence d'Hamraoui, en tribune pour cette rencontre : cette dernière aurait été victime d’un guet-apens dans la soirée du 4 novembre, quelques jours après la victoire à Dijon en championnat (0-3).Invitée, comme toutes ses coéquipières et le staff de l’équipe féminine, dans un restaurant du Bois de Boulogne à Paris, Kheira Hamraoui aurait été prise à partie lorsqu'elle rentrait chez elle, accompagnée de deux coéquipières, dont Aminata Diallo., confie un proche de la victime àL’un des malfaiteurs aurait alors réussi à extraire la joueuse de 31 ans de la voiture, avant de la frapper avec une barre de fer au niveau des jambes pendant de longues minutes. Pendant l’agression, sa jeune coéquipière, au club depuis 2016, aurait été retenue par les agresseurs, sans qu’aucune violence ne soit commise sur elle, rapporte l'AFP. Tout le contraire de Kheira Hamraoui, quià l’hôpital de Poissy, a affirmé ce proche. Des blessures qui l’ont donc privée de son 100match avec le PSG ce mardi face au Real, elle qui a fait le choix de revenir dans le club de la capitale après une expérience réussie au FC Barcelone , où elle a notamment remporté la Ligue des champions la saison dernièreAlors qu’Aminata Diallo est entendue par les policiers de la PJ de Versailles, qui cherchent un éventuel rôle que la milieu aurait pu endosser, un observateur a tenu à exposer son hypothèse.Secoué par cette arrestation, le PSG n’a pas tardé à réagir via un communiqué dans lequel le club, affirme avoiret assure qu'ilEn attendant les suites de cette affaire, les championnes de France font l’objet d’une surveillance rapprochée par une société de sécurité privée. Mais l’annonce intervient au pire des moments pour le PSG et pour les deux joueuses, actuellement en concurrence en club, mais également en sélection. Boudée pendant plus de deux ans par Corinne Diacre, Kheira Hamraoui avait finalement pu regoûter aux joies de la sélection lors du dernier rassemblement, avant de déclarer forfait à cause d’une blessure au mollet. La sélectionneuse des Bleues avait alors décidé d’appeler... Aminata Diallo pour la suppléer. Cette dernière, qui a un temps de jeu plus conséquent cette saison après deux prêts, avait fait banquette lors des deux rencontres remportées face à l’Estonie et au Kazakhstan , comptant pour les qualifications pour le Mondial 2023.Le timing est également très mal choisi pour ce battage médiatique, sachant que les Parisiennes sont dans une semaine cruciale qui les conduira au Groupama Stadium ce dimanche, pour y défier un OL en quête de revanche après la perte du titre de championne de France la saison dernière. Ce remue-ménage autour du club de la capitale vient entacher une image du football féminin encore fragile en France. Mais aussi et surtout écorner la réputation du club de la capitale, dont la section féminine est présentée depuis de nombreuses années comme une équipe conquérante en constante progression. Un sacré coup de poing, qui démontre que le football féminin a aussi ses côtés sombres.